    政治

    韓國瑜新店力挺羅明才 批罷免是惡夢、台灣民主不能走回頭路

    國民黨立委羅明才（左）邀立法院長韓國瑜（右）到新店進行車隊掃街，盼選民823投下不同意罷免票。（記者羅國嘉攝）

    國民黨立委羅明才（左）邀立法院長韓國瑜（右）到新店進行車隊掃街，盼選民823投下不同意罷免票。（記者羅國嘉攝）

    2025/08/18 17:27

    〔記者羅國嘉／新北報導〕第二波罷免案將於8月23日登場，國民黨立委羅明才今（18日）邀立法院長韓國瑜到新店進行車隊掃街。韓國瑜表示，過去近一年，立法院從早到晚無論討論關稅、普發現金等議題時，總有少部分人在高喊「大罷免大成功」，簡直是場惡夢，應盡快終結。台灣民主不能走回頭路，更不能淪為民進黨一黨獨裁、缺乏制衡監督。

    韓國瑜指出，新店今天天氣很好，藍天再現象徵希望無限，期盼823能畫下句點，讓台灣回到人民真正需要的民主，就是和諧與安定，不分黨派應盡快收尾，立法院在院長帶領下，專注於民生與經濟，這才是最重要的。過去近一年，立法院從早到晚無論討論關稅、普發現金等議題時，總有少部分人在高喊「大罷免大成功」，簡直是場惡夢，應盡快終結，還給人民好生活。

    韓國瑜表示，羅明才在立法院服務20多年，對新店付出有目共睹，並長期重視財政紀律，此次普發現金1萬元，他也大聲疾呼。他強調，面對這次不公平、不正義、惡質的罷免，大家應集中選票，支持羅明才。台灣民主不能走回頭路，更不能淪為民進黨一黨獨裁、缺乏制衡監督。

    韓國瑜呼籲，8月23日之後，立法院應恢復常態，為人民、經濟與社會安定努力。他最後再度拜託新店選民團結，成為羅明才的後盾，823出來投下不同意罷免的一票。

