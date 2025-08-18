拒絕藍白用核電綁架台灣 民進黨列7大說帖闢謠

民進黨今天列出7大說帖指出，能源真相只有一個，請國民黨、民眾黨別再造謠，用核電綁架台灣的未來。（擷取自民進黨）

2025/08/18 17:31

〔記者陳昀／台北報導〕823核三重啟公投在即，民進黨今列出7大說帖指出，能源真相只有一個，請國民黨、民眾黨別再造謠，用核電綁架台灣的未來；面對國民黨與民眾黨主席黃國昌拚命護航的政治性公投，民進黨要一次說清楚，核電不僅不是國際趨勢，而且發電成本根本不便宜、在戰爭中更可能成為戰略攻擊目標。

民進黨指出，首先核電不是國際趨勢，而是國際難題，日本志賀二號機在2024年能登半島大地震後，重啟增添變數；敦賀二號機因活斷層疑慮，重啟被否決；柏崎刈羽六、七號機，地方反彈、反恐設施不足，重啟仍有阻礙。核安問題、地方反彈，哪有國民黨說的那麼簡單？

第二，核電根本不便宜，美國加州核電廠僅延役5年，貸款加上運轉成本超過新台幣4300億，等於每度電成本超過4元，更別提黃國昌要「挖一座玉山」埋核廢料，花費難以想像、核安風險更驚人，

第三，停電不是缺電，是電網事故，台灣停電多來自小動物或設備故障，解方是強化電網，偏偏民眾黨卻在阻擋行政院 200億元電力韌性計畫。第四，高核電國家，電價更高，法國核能佔比65%，電價高達每度7~9元，台灣平均不到3元，屬全球低檔，台電虧損主因是燃料暴漲，不是綠能。

第五，戰爭中，核電最脆弱，烏俄戰爭已證明，核電廠會成為戰略攻擊目標，一旦受損，不只停電，還可能引爆核災，真正能保護台灣安全的，是分散式再生能源。第六，台灣要發展AI不缺電，2025年新增裝置容量 481萬瓩，遠超過核三2號機的95萬瓩，到2033年台灣電力淨增加1786萬瓩，足以支應AI與高科技需求，台灣供電吃緊的時代，是前總統馬英九主政時期，不是現在。

最後，民進黨強調，阻擋存放核廢料的，就是國民黨，國民黨與黃國昌說「放在廠內沒問題」，但國民黨執政的新北市，為了躲核廢料，前後駁回13次台電的送審，核一的乾貯設施卡了11年。當年不敢承擔，現在卻說「放廠內沒問題」？國民黨不敢做的事，憑什麼要屏東人承擔？

民進黨重申，核電廠重啟議題事關重大，民進黨態度始終不變，必須以「兩個必須」、「三個前提」審慎以對，包含核安會必須依法訂定安全審查程序辦法，台電必須依照核安會訂定的辦法，進行自主安全檢查，評估有無重啟的安全條件、重啟的期程與成本；核安無虞、核廢有解、遵循社會共識，這場公投，不是專業評估，而是藍白政治操作，8月23日，請投下「不同意」！拒絕國、眾用核電綁架台灣的未來！

