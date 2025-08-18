為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    勞動部否認補助《零日攻擊》 國民黨：問A答B低估全民智慧

    勞動部否認補助零日攻擊，國民黨國政基金會副執行長凌濤表示，勞動部「問A答B」，簡直低估全民智慧。（記者田裕華攝）

    勞動部否認補助零日攻擊，國民黨國政基金會副執行長凌濤表示，勞動部「問A答B」，簡直低估全民智慧。（記者田裕華攝）

    2025/08/18 17:21

    〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨今召開記者會指出，就業安定基金於2022年至2024年間補助電視劇《零日攻擊》導演羅景壬團隊高達2872萬元，不符合就業安定基金的使用目的，是嚴重的弊端、明顯的違法。勞動部回應，並無補助《零日攻擊》拍攝的相關計畫，桃園市議員、國民黨國政基金會副執行長凌濤表示，勞動部「問A答B」，簡直低估全民智慧，請勞動部長洪申翰限期調查說明，否則將揭露更多資料。

    勞動部聲明，並無補助《零日攻擊》拍攝的相關計畫；相關勞工業務的宣傳均依法依規辦理，並無政治考量，請有心人士勿刻意做錯誤連結和影射。另，針對就業安定基金管理的整體檢討，勞動部已於今年3月向國會及審計部完整說明，並持續落實精進改革計畫。

    對此，凌濤表示，勞動部竟然出來「問A答B」，說他們沒有補助《零日攻擊》，有人說你們補助《零日攻擊》嗎？簡直低估全民智慧；洪申翰部長面對指控，不是應該儘速立案調查，澄清外界質疑嗎？怎麼是護航綠友友？還是弊案太深不敢查下去？請洪申翰限期調查說明，否則將有更多資料揭露。

    另外，羅景壬也透過臉書澄清，他曾為馬英九、連勝文拍過廣告，作品都曾獲台灣的廣告獎，「做為商業廣告導演，我完全不依賴任何政府機關或政黨維生」。羅景壬強調，「不分黨派，負起社會責任，是我的信仰，我正是為此參與《零日攻擊》。

    凌濤說，羅景壬拿曾拍攝馬英九、連勝文的影音要來洗業界對羅「綠營御用導演」的封號，外界只知近年羅不僅「巧合」的幫賴清德拍競選影片、現在跟曹興誠一起鼓吹《零日攻擊》當作大罷免柴火，突然間，覺得公開自己民進黨御用導演感到丟人了嗎？

    凌濤指出，羅景壬稱「做為商業廣告導演，我完全不依賴任何政府機關或政黨維生」，那請問2022到2024連續三年拿就業安定基金的2872萬是什麼？2024《零日攻擊》更拿文化部補助7131萬元，難道不是政府機關的錢嗎？難道不是雇主及國人的納稅錢嗎？簡直是睜眼說瞎話。凌濤表示，他要提醒羅景壬及洪申翰，這不是政治攻防，這是探查已涉及弊端的就安基金使用案件。

