南市超徵議員提普發現金 黃偉哲允9月定期會前完成研議

2025/08/18 17:15

〔記者王涵平／台南報導〕台南市議會第四屆第九次臨時會今閉幕，民進黨籍市議員周嘉韋提出臨時動議，台南市民受天災之苦，請市府將超徵稅額、交通罰款以「普發現金」還於市民；市長黃偉哲表示尊重，將於9月26日定期會前研議完成。

周嘉韋詢問目前南市超收的稅額與交通罰款有多少？建請市府體恤市民近來面對天然災害之苦，將超收稅額及超收交通違規罰款，以現金普發還予市民。大會請市府回去研擬，於下次定期會前提出說明。國民黨議員蔡育輝、無黨籍議員杜素吟也附議，表達不反對，建議儘速發放。

黃偉哲表示，尊重議會提案，房屋稅及地價稅等超徵稅額約8.1億、超收交通違規罰款約5億，若普發1000元共需18億元，但如果拿來還債不是很好嗎？結算以後會向議會報告，配合中央普發現金的時間，在9月26日定期會前提出完整報告，若決定要發，將與中央普發1萬同步。

