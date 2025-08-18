0728豪雨淹慘太保市新埤、舊埤 公所追加600萬元治水遭刪今說明

太保市長鄭淑分今向新埤、舊埤里民說明治水計畫，爭取里民、市民代表支持。（記者王善嬿攝）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕0728西南氣流豪雨造成嘉義縣太保市新埤、舊埤里淹水災情，太保市公所提案追加「丹娜絲颱風及0728西南氣流災後復原經費」，其中編列600萬元辦理「新舊埤地區淹水改善計畫」，8月12日太保市民代表會臨時會決議，以附註「其餘項目請公所針對各施作地點具體損壞情況、預計修復項目及個別項目預估金額，於下次會期專案報告後續審」刪除。太保市長鄭淑分今隔空向主張刪除的市民代表喊話「超越政治立場、共同面對極端氣候挑戰」，她表示會再提案追加600萬元，早日推動新、舊埤地區箱涵改善工程，降低淹水風險。

本屆太保市公所與市民代表會「所會不合」，8月12日臨時會再度因災後復原預算槓上，市公所今在新埤里集會所舉行說明會，「贊成派」葉千田、吳宏哲、蔡聰敏、朱聰麟、周玉岸等代表到場。

新埤里長徐錦昌說，新埤、舊埤里0728淹水災情嚴重，公所600萬元預算遭刪很痛心，新埤地區僅選出一位代表，爭取建設、治水經費被刪，舉手表決「舉輸人」。

市民代表葉千田點名「反對派」代表林淑勉等6人，包裹式表決將新埤地區治水計畫經費刪除，呼籲正視民眾需求，勿讓地方繼續受苦。

鄭淑分說，說明會是因應新埤里長徐錦昌陳情而舉行，公所針對新埤地區除清溝維護，充分聽取地方意見、經專業評估後擬定箱涵改善工程計畫，經費、施工位置都明確規劃也有數據。

林淑勉回應，太保市公所僅提供預算項目名稱，未說清楚箱涵改善位置、施工範圍、細項預估金額等資料，她提案組專案小組，與幾位代表為避免預算浮編、認為錢花了要有治水效果，希望公所詳細說明，經臨時會大會表決審議預算，公所不到代表會專案報告、善意溝通，反而開說明會製造群眾對立，令人心寒。

新埤里長徐錦昌反映地方淹水苦心聲。（記者王善嬿攝）

太保市新埤里0728西南氣流豪雨造成嚴重淹水災情。（記者王善嬿攝）

市民代表林淑勉主張為避免預算浮編，刪除預算附註市公所向專案小組報告詳細的規劃內容。（林淑勉提供）

