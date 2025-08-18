為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    林佳龍：國際青年大使計畫預算明年度將倍增 擴大錄取人數

    外交部長林佳龍於國際青年大使交流計畫出團授旗典禮致詞。（記者羅沛德攝）

    外交部長林佳龍於國際青年大使交流計畫出團授旗典禮致詞。（記者羅沛德攝）

    2025/08/18 16:16

    〔記者黃靖媗／台北報導〕外交部今日舉辦「國際青年大使交流計畫出團授旗典禮」，由外交部長林佳龍主持，馬紹爾群島駐台大使卡蒂爾（Anjanette Kattil）、2025年國際青年大使訪團成員出席。外交部長林佳龍致詞時宣布，明年國際青年大使計畫的預算將會倍增，擴大錄取人數。

    外交部指出，國際青年大使交流計畫今年共甄選40名具備英語宣介及文化才藝專長的大專院校學生擔任國際青年大使，前往友邦馬紹爾群島及美國夏威夷、關島，進行為期12天的拜會交流。

    外交部說明，由於訪問國家及城市具有深厚的太平洋島嶼文化傳統，本屆國際青年大使交流計畫首度甄選熟悉台灣原住民文化的青年及原住民學生參團，盼藉出訪深化與太平洋友邦及區域的連結，展現來自台灣的友誼與活力。

    林佳龍致詞也向入選的國際青年大使致上誠摯祝福，並表示，期待透過國民外交、全民的力量，讓台灣走進世界，也讓台灣與世界分享自身發展的經驗。

    林佳龍也預告，明年度國際青年大使計畫的預算將會倍增，錄取人數也會擴大，讓更多青年有機會投身外交工作，成為台灣最好的代言人。

    卡蒂爾致詞表示，國際青年大使交流計畫不僅讓馬紹爾青年有機會與台灣青年互動，也深化兩國友誼及合作；她也鼓勵即將前往馬紹爾群島交流的青年們，以謙遜、好奇、開放的心態擁抱這段旅程，青年大使的任務不只是交流，更是構築未來幾個世代的友誼橋樑。

