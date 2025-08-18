「撕除惡銘」志工登山宣傳影片 登高望遠邀大家行使公民權

「撕除惡銘」罷團推出登山宣傳影片，邀請大家8月23日出門投票。（擷取自YouTube影片）

2025/08/18 15:50

〔記者廖雪茹／新竹報導〕本週六就要舉行第二波罷免投票，推動罷免新竹縣第二選區立委林思銘的「撕除惡銘」公民團體志工，推出登山宣傳影片，帶著旗幟走上橫山大山背，登高望遠，呼籲大家「行使我們的公民權，還我們正常的國會，罷免不適任的立委」，8月23日出門投票。

YouTube「8月23日出來投票」影片分享，他們是一群來自各行各業的公民，熱愛這片土地，也在乎我們的國家。但是「從去年開始，我們看到國會用一種極不正常的方式在運作。這樣的狀況，已經偏離民主應有的樣貌。因此，今年年初起，我們就在竹二的公園、市場、夜市，一張張收集罷免林思銘的連署書。許多志工，下班後、忙完家裡的事後，再趕去街頭，只為了把藍白立委造成的亂象，清楚告訴更多人。」

影片中，罷團志工反駁說，林思銘委員有一個看板提到時力不要造謠，認為是政治惡鬥，但他們想說的是：「你不能選上立委就亂刪預算、亂通過法案，在幾秒之內就將一個法案通過；你的對手不是其他政黨，而是你的選民認為你真的做不好」，「在預算會期，其實並不瞭解預算到底刪除了什麼東西，而且理由千奇百怪，但是因為身為書記長，他全部都簽名了，而且這些預算的刪減都是有關我們人民的生計跟福祉的」。

罷團志工們說，他們面對的已經不單是政治角力，是每個家庭能不能好好生活的問題。因此呼籲大家這次別再選擇沉默，不要讓未來承受代價的是我們的爸媽、孩子，以及自己。這一次的罷免，關乎我們能不能過上安心的日子。懇請大家簽下同意罷免，開始改變。

「撕除惡銘」公民團體志工推出登山宣傳影片，懇請大家「行使我們的公民權，還我們正常的國會，罷免不適任的立委」。（擷取自YouTube影片）

