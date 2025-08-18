823核三公投 屏縣投票權人68.8萬 2投票所地點更動

823核三公投屏縣有編號565、636兩處投開票所地點有變更，選委會請村民注意投票通知單上的地點。（記者羅欣貞翻攝）

2025/08/18

〔記者羅欣貞／屏東報導〕核三重啟公投將在本週六（23日）投、開票，屏東縣選委會表示，屏縣公民投票權人數共68萬8202人，全縣設732個投開票所，投票時間上午8時起至下午4時止 民眾公投時請記得攜帶身分證、印章與投票通知單。

本次公民投票的主文是「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉？」為台灣歷來第三次核能相關議題公投案，前兩次分別為2018年「以核養綠」、2021年「核四商轉」公投。

核三位於屏東縣，此次公投除了全台高度關注，更在屏東縣內引起熱烈討論，根據屏東縣選委會資料，屏縣此次全國性公投投票權人數共68萬8202人，核三廠所在的恆春鎮投票權人數2萬4992人，鄰近的車城鄉為7069人、滿州鄉6388人、牡丹鄉4061人。

屏東縣此次共設732個投開票所，選委會說明，其中2處投開票所地點受到颱風等因素影響有所變更，包括編號565投開票所（新園鄉五房村9到11鄰、26及27鄰 ）從原本新園鄉東皇宮變更為慈天宮，編號636投開票所（琉球鄉天福村全村）從原本的琉球鄉天南社區活動中心變更至天南國小教室，已於8月5日公告變更；雖然公報印刷時未及變更，但2處的投票通知單已有重印，請村民們以投票通知單上的地點為主。

