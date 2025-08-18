不配合將開鍘！軍公教不得在中國設籍 陸委會：明年起常態查核

陸委會今日宣布，明年1月1日正式施行「常態化、制度化查核」，屆時軍公教核心人員有初任、調任者，必須配合查核作業，不配合查核者，將依任用法令、契約，依法不辦理銓審作業、不得簽訂聘用契約、續聘或改聘作業。（記者陳鈺馥攝）

2025/08/18 15:33

〔記者陳鈺馥／台北報導〕政府清查全國軍公教人員，不得申領中國身分證、定居證、居住證，有少數人員不願配合「具結」。陸委會今日宣布，明年1月1日正式施行「常態化、制度化查核」，屆時軍公教核心人員有初任、調任者，必須配合查核作業，不配合查核者，將依任用法令、契約，依法不辦理銓審作業、不得簽訂聘用契約、續聘或改聘作業。

陸委會指出，依現行兩岸條例第9條之1規定，國人若取得中國人民身分，將喪失台灣人民身分，更無從擔任志願軍職及公教人員。為落實依法行政，政府推動常態化、制度化查核，明確各機關、學校核心人員，不得在中國設籍、申領持用中共相關身分證件，預防違法任職或有人員存在不符法律任用規定之情況。相關工作已於近日函請有關機關配合推動及宣導，將於明年1月1日正式施行，屆時軍公教核心人員有初任、調任者，須配合查核作業，不配合查核者，將依任用法令、契約，依法不辦理銓審作業、不得簽訂聘用契約、續聘或改聘作業等相關方式處置。

陸委會說明，鑒於公務體系龐大、用人態樣繁多，且任用人員法令依據不同，常態化、制度化查核將採循序漸進、逐步推動的方式辦理；初期仍以軍公教核心人員為查核對象，不會及於全體人員。國營事業、公股民營及公設（股）財團法人，暫以該職務為需報院、主管部會或地方政府核派（定）之官派人員，且屬代表政府出任該職務的代表人及經理人，才須納入查核。教育人員則以各級公立學校依教育人員任用條例等法令進用之21類專任人員為限。

根據「常態化、制度化查核人員範圍表」，依「公務人員任用法」、「教育人員任用條例」、「醫事人員人事條例」等人事法規進用的公務員，新進人員不配合查核，將無從辦理初任案的銓審作業；現職人員則無從辦理調任案之銓審作業。約僱人員方面，依行政院與所屬中央及地方各機關約僱人員僱用辦法等規定進用，新僱人員不配合查核，不得簽訂僱用契約；現職人員則不得辦理續僱或改僱作業。

並載明，「不配合查核之處置建議」僅針對中國戶籍、身分證、定居證、護照。至於中國居住證部分，各用人機關辦理方式建議如下：一、不配合查核領用中國居住證者：此種情形非不予銓審，而是由各用人機關造冊列管，請各用人機關所屬政風單位，本於機關公務機密維護及安全維護，提出強化相關風險管控的具體作為，隨時追蹤管考。

另外，由廉政署依強化機關安全及公務機密維護實施方案，統籌督導各對應的政風單位，就各用人機關可能具有之風險持續改進強化，避免發生風險事件。二、配合查核領用中國居住證者：由各用人機關依具結書所列處理方式辦理；：「民選公職候選人」查核方式，待中選會確認辦理方式後，再據以辦理。

陸委會表示，為落實常態化、制度化查核，自即日起至今年年底止，請各機關（構）學校協助配合進行宣導，並檢討修正相關用人法令、契約及相關資訊系統、書表文件等資料；陸委會將邀集人事總處、銓敘部、教育部等機關於全國辦理宣導說明會，協助各機關（構）學校推動宣導，確保各機關（構）學校所用人員均符合法律規定。

陸委會強調，中共近年為了推行統戰，不惜破壞兩岸長久以來各自堅持的兩岸單一身分制度，允許我國人赴中領用中共相關身分證件時，保留台灣身分證，不僅混淆我國人對國家的認同，破壞我方法律規定，更對我國家安全造成巨大危害。政府期盼受查核的相關軍公教人員積極配合政府相關作業，為維護國家安全貢獻一分心力，並提升人民對公務體系的信賴。

