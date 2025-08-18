為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    連署造假案讓藍營成負資產 吳思瑤：恐為盧秀燕不接黨主席原因

    立法院民進黨團幹事長吳思瑤。（記者謝君臨攝）

    2025/08/18 15:51

    〔記者謝君臨／台北報導〕台中地院今開庭審理國民黨罷免連署造假案，34位黨工全數當庭認罪，並稱受到黨中央的壓力。對此，先前也曾受罷免案波及的立法院民進黨團幹事長吳思瑤表示，透過司法偵辦，人證、物證都更為清楚地指出，國民黨就是由上而下、集團式的透過造假民意來「惡罷」，但至今沒有1人致歉、負責。國民黨已成為負資產，這恐怕也是台中市長盧秀燕不願接棒黨主席的原因。

    國民黨為反制公民團體發起的大罷免，於今年2月發起「以罷制罷」，卻偽造抄襲黨員名冊。台中地院今天首次開庭，34位黨工皆當庭認罪，盼法官輕判。

    對此，吳思瑤指出，透過司法偵辦，讓越來越多真相能夠呈現在社會大眾面前，現在人證、物證等都更為清楚的指出，國民黨就是由上而下、集團式的，而且是不分地域的，透過造假民意的方式惡罷。國民黨有這麼多黨工都認罪了，高層還在掩耳盜鈴、逃避責任，真的是很難以置信，至今沒有任何一個人致歉、負責。

    吳思瑤批評，一個政黨連民意都要造假，而且是集體式的、由上而下的造假、犯罪，這已經讓國民黨成為負資產了，恐怕這也是盧秀燕不接黨主席的原因。

