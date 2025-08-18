為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    美參議員籲川普承認索馬利蘭 中國竟牽拖扯「反對台獨」

    美國參議院外委會非洲小組主席克魯茲（Ted Cruz）近期致函美國總統川普（Donald Trump），呼籲承認索馬利蘭為獨立國家。（圖擷取自Ted Cruz網站）

    2025/08/18 15:27

    〔記者黃靖媗／台北報導〕美國參議院外委會非洲小組主席克魯茲（Ted Cruz）近期致函美國總統川普（Donald Trump），呼籲承認索馬利蘭為獨立國家，引起中方反彈並牽拖台灣，重提「反對台獨」。我國駐索馬利蘭代表處昨日嚴正反擊，發文強調台灣與中國互不隸屬，台灣從未被中國統治過一秒。

    中國駐索馬利亞大使館旋即於臉書發文反對，痛批克魯茲的信件嚴重干涉索馬利亞內政，並進一步昭示部分美國政治人物對索馬利亞人民的霸凌與霸權；聯合國憲章規範尊重主權及領土完整，且互不干涉內政，是維護世界和平與穩定的國際關係基本規範，中國從不干涉他國內政，也絕不接受他國干涉自身內政。

    中國駐索馬利亞大使館指出，《聯合國憲章》規定了尊重主權和領土完整以及互不干涉內政，作為維護世界和平與穩定的國際關係的基本規範。 中國從不干涉他國內政，也絕對不接受任何國家干涉中國內政。

    接著，中國駐索馬利亞大使館突然話鋒一轉，強調「台灣是中國不可分割的一部分」，中國堅決反對台獨分離主義與外部干涉，具有採取措施捍衛國家主權與領土完整的合法權利。

    索馬利蘭駐台代表處昨日於臉書發文強調，索馬利蘭自1991年5月18日起便宣布恢復主權獨立，至今30多年來，維持穩定的民主制度，具備政府、憲法、軍隊、獨立司法機構、貨幣，以自由且公平的定期選舉，與長期仰賴國際支援且脆弱的索馬利亞形成鮮明對比。

    索國駐台代表處強調，台索互相尊重的夥伴關係建立於共享價值、民主，以及共同追求和平、安全、繁榮的根基上，中國試圖錯誤描述這種夥伴關係，既不準確也無法被接受，索馬利蘭與台灣體現了人民的意願及民主合法性無法被專制言論抹滅；他們也痛斥，中國慣於利用脅迫及假訊息強加其意志至非洲地區。

    我國駐索馬利蘭代表處則表示，他們樂見參議員克魯茲呼籲美國基於國家利益承認索馬利蘭主權；台灣積極與以美國為首的與理念相近夥伴，就承認索馬利蘭議題交流，並且密切關注進展，台灣也樂見更多民主理念相近夥伴認同台索關係的價值。

    我國駐索馬利蘭代表處也嚴正駁斥中國針對領土主權的虛假主張、扭曲事實，強調台灣與中國互不隸屬，台灣從未被中國統治過一秒。

    在我駐處反擊後，中國駐索馬利亞大使館5小時後再度發聲明，反嗆我國駐處為「非法的辦公室」，聲稱「聯合國認定台灣是中國的一省」，且「台灣從未獨立過一秒，未來也不會獨立」。

    索馬利蘭與索馬利亞位於非洲東北部的「非洲之角」，兩國長年有主權爭議，其中索馬利蘭與我國自2000年起互設代表處。索馬利亞今年4月底曲解聯合國大會第2758號決議，要求使用台灣或其附屬機構簽發的護照及相關旅行證件，不得進出及過境索馬利亞。

