    首頁　>　政治

    黃國昌喊「挖一座玉山」埋核廢 吳崢嗆：立院組團去看怎麼挖

    對於立委黃國昌提出的DBD深層地孔技術，民進黨發言人吳崢今嗆說，如果DBD這麼可行，就請黃國昌組立院實地考察團觀摩。（圖擷取自YouTube）

    對於立委黃國昌提出的DBD深層地孔技術，民進黨發言人吳崢今嗆說，如果DBD這麼可行，就請黃國昌組立院實地考察團觀摩。（圖擷取自YouTube）

    2025/08/18 15:20

    〔記者陳昀／台北報導〕核三重啟公投將於823登場，正方代表、民眾黨主席黃國昌日前宣稱可往地表下挖3到5公里，相當於超過一座玉山高度，將高階核廢料「注入」結晶岩層；民進黨發言人吳崢今天嗆說，那就請黃國昌組立院實地考察團觀摩好不好？「不好！全世界開挖、動工的前例，一個都沒有！這叫成熟技術？」

    面對反方最有疑慮的核廢料處置議題，黃國昌日前在辯論會上提出「深孔地質處置」（DBD，Deep Borehole Disposal）的嶄新技術，宣稱這已在國際間獲得支持，展現高度安全性和可行性。他說，傳統處理高放射性廢棄物的「深層地質處置」（DGD，Deep Geological Disposal），需要在地下500公尺建造大型坑道，施工困難且成本高，對掩體的擾動也大，不過DBD就不一樣，是用鑽井技術將高階核廢料直接注入地表下3到5公里深的結晶岩層，利用天然地質屏障進行長期隔離。

    吳崢今天在民進黨YouTube直播《午青Live》指出，目前獲得實證及實際運作的「DGR深層地質處理」是在芬蘭的Onkalo營運，但芬蘭的地質條件非常穩定，上次發生芮氏規模4.0以上地震是1960年、歷來規模最大的地震是1882年4.2級地震，Onkalo更是一萬年來都沒有地質活動、1平方公里只有17人，地質條件與台灣完全不同，更不用說核三位處斷層帶上。

    對於黃國昌提出的DBD深層地孔技術，吳崢表示，如果是很成熟的技術，值得我們借鏡參考，希望黃國昌能在立院組一個考察團前往實地觀摩、看怎麼挖孔好不好？「不好！因為全世界開始開挖、動工DBD的，一個都沒有！」只有挪威正在研議中，根本還沒有任何地方蓋出來，這叫成熟技術？大家能信服嗎？

    吳崢強調，能源配比要不要更多元，可以討論，但核廢料還是要務實處理。

