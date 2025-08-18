中國籍「回復」台灣身分增3條件 學者：可有效嚇阻、無違憲

陸委會表示，「回復」事實上就是中國籍要申請取得台灣籍，且「台灣籍」非常可貴，不是想取得就能取得。尤其曾經主動放棄台灣籍的人，政府核發身分許可，必須有足昭公信的理由。（資料照）

〔記者陳鈺馥／台北報導〕內政部預告修正許可辦法，台灣人領取中國護照或在中國設籍喪失台灣身分，要申請「回復」台灣身分應符合3種條件之一，並增訂3項不許可或已許可者得撤銷或廢止的規定，將於25日預告期滿後上路；學者強調，內政部這次修法是把漏洞補上，提出更具體的規範，可以有效嚇阻，沒有違憲的疑點存在。

根據「在台原有戶籍大陸地區人民申請回復台灣地區人民身分許可辦法」修正草案，新增申請回復台灣身分，應擁有包括對台灣國防安全、國際形象或社會安定有重大特殊貢獻，有助於台灣整體利益，或基於人道考量3種情況之一具體事證者。

修正草案並增訂3種不予許可或已許可者得撤銷或廢止的規定，包括現有或曾為中共從事具政治性目的宣傳、現在有或曾違背中國政策或法令、有事實足認有危害國家利益之虞，經移民署邀相關機關共同審查後，得撤銷或廢止許可案件，實施日期則由內政部訂定。

陸委會17日表示，「回復」事實上就是中國籍要申請取得台灣籍，且「台灣籍」非常可貴，不是想取得就能取得。尤其曾經主動放棄台灣籍的人，政府核發身分許可，必須有足昭公信的理由。這3個條件是把過去審查的標準加以明確化。

內政部強調，該草案修正為配合行政院提出國安17項因應策略、考量兩岸現況，防止中國藉現行回復制度影響國家安全及社會安定，因此對於已無台灣身分申請回復者加以嚴謹規範；且內政部依兩岸人民關係條例授權主管機關訂定該辦法，先前也已修正過2次，沒有違憲、擴大解釋問題。

對此，成功大學政治系教授王宏仁今日受訪表示，總統賴清德今年3月提出因應中共統戰滲透17項策略，要完善相關法制作業，內政部這次的修法是把漏洞補上，提出更具體的規範，可以有效嚇阻。未來中方可能還會繼續找其他的漏洞，相關法制作業都要持續動態補強。

針對有藍營人士質疑違憲，王宏仁指出，要申請成為台灣公民，本來就不能有違法，主管機關本來就有權限對法律做擴充解釋，如果有違憲問題，個案可以透過合法法律途徑提出，但不能只是指控違憲就要行政機關什麼都不能做，而且現在這個修法看起來也沒有違憲的疑點存在。

