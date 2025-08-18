為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    藍白8/21高雄合體「挺公投反惡罷」 柯志恩：用選票守護下一代健康與未來

    「挺公投反惡罷」南部說明會，預定8月21日晚在高雄萬興宮舉行。（國民黨提供）

    2025/08/18 15:03

    〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨立委羅智強捐助辦理的「挺公投反惡罷」南部說明會，預定8月21日晚在高雄萬興宮舉行，也是藍白近期二度在高雄合體宣講；立委柯志恩呼籲市民勇敢表態，用手中選票守護你我下一代的健康與未來。

    這場宣講由立委柯志恩擔任高雄場主辦方，邀集立委羅智強、林國成、謝龍介、蘇清泉、高金素梅，台北市議員林珍羽，前立委、黨外在野大聯盟發起人鄭麗文、反惡罷志工團團長蔡璧如、清大核工所教授李敏，及知名政論YouTuber歷史哥李易修接力上陣。

    羅智強表示，捐出50萬元賣書款贊助台北、高雄兩場「挺公投反惡罷」說明會，因為背後支持的不只他一人，而是3萬名讀者共同心意。

    柯志恩指出，很榮幸在高雄承辦南部場活動，她指出南部沒罷免投票，許多民眾只能隔著電視關注情勢發展，日前在屏東舉辦公投說明會時，有基層村里長反映在民進黨執政下，任何投票行為都可能被監控與標記，讓他們承受巨大壓力。

    柯志恩強調，越是如此、越需要更多宣講讓更多人了解台灣能源政策問題與風險，她呼籲市民好朋友勇敢用選票表態，用手中的選票守護你我下一代的健康與未來。

