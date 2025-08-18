嘉市議員戴寧8/19將入獄 申請移至台中女監執行遭駁回

戴寧（左二）曾參選2020年嘉市立委選舉，當時由父親戴建三（右二）、母親（左一）、弟弟（右一）陪同登記。（資料照）

2025/08/18 14:37

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕4連霸無黨籍嘉義市議員戴寧於任內以親友當人頭詐領助理費長達11年，共詐領得手431萬餘元，本月12日判刑5年6月定讞，嘉義地檢署通知戴寧應於19日到案執行，戴寧基於家人探視方便，日前透過律師向嘉檢申請移至台中女子監獄執行遭駁回。

嘉檢表示，15日收到戴寧委託律師申請囑託代為執行申請書，惟因與法不合，已予駁回；同時也將戴寧申請事項通報台中地檢署知悉。

據了解，戴寧透過律師表示，因母親及小孩戶籍已遷至台中，她的戶籍也於日前遷至台中，基於家人方便探視，向嘉檢申請移至台中女子監獄執行。

嘉檢表示，12日接獲最高法院刑事判決戴寧判刑5年6月定讞傳真後，隨即啟動防逃確保執行程序，轄區警察隨即於當日下午前往戴寧的戶籍地址、居所地及服務處送達傳票，透過其使用電話聯繫，與戴寧接觸並送達傳票；戴寧定於19日上午10時到案執行，若戴寧當日未能準時向檢察署報到，將依規定核發拘票，及進行後續通緝動作。

