為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    嘉市議員戴寧8/19將入獄 申請移至台中女監執行遭駁回

    戴寧（左二）曾參選2020年嘉市立委選舉，當時由父親戴建三（右二）、母親（左一）、弟弟（右一）陪同登記。（資料照）

    戴寧（左二）曾參選2020年嘉市立委選舉，當時由父親戴建三（右二）、母親（左一）、弟弟（右一）陪同登記。（資料照）

    2025/08/18 14:37

    〔記者丁偉杰／嘉義報導〕4連霸無黨籍嘉義市議員戴寧於任內以親友當人頭詐領助理費長達11年，共詐領得手431萬餘元，本月12日判刑5年6月定讞，嘉義地檢署通知戴寧應於19日到案執行，戴寧基於家人探視方便，日前透過律師向嘉檢申請移至台中女子監獄執行遭駁回。

    嘉檢表示，15日收到戴寧委託律師申請囑託代為執行申請書，惟因與法不合，已予駁回；同時也將戴寧申請事項通報台中地檢署知悉。

    據了解，戴寧透過律師表示，因母親及小孩戶籍已遷至台中，她的戶籍也於日前遷至台中，基於家人方便探視，向嘉檢申請移至台中女子監獄執行。

    嘉檢表示，12日接獲最高法院刑事判決戴寧判刑5年6月定讞傳真後，隨即啟動防逃確保執行程序，轄區警察隨即於當日下午前往戴寧的戶籍地址、居所地及服務處送達傳票，透過其使用電話聯繫，與戴寧接觸並送達傳票；戴寧定於19日上午10時到案執行，若戴寧當日未能準時向檢察署報到，將依規定核發拘票，及進行後續通緝動作。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播