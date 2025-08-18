跟進南市議會研議普發現金？ 台中市府沒有回應

台南議會今提案超徵稅額擬普發現金，日前被網傳普發4萬的台中市對此無回應。（記者蘇孟娟攝）

2025/08/18 14:29

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台南市議會今不分藍綠議員在議會臨時會臨時動議提案，籲台南市政府將超徵稅額及超收交通違規罰款，以普發現金還稅於民，市長黃偉哲正面回應會進行研議；日前被網傳超徵稅額普發4萬還稅於民的台中市政府，台中也有議員提案要求普發5萬，台中市府日前已一再澄清沒有超徵稅額，被問及是否跟進台南市研議，市府表示，對此沒有回應。

普發現金議題全國發酵，台中市上月底就被瘋傳超徵120億元，傳出市府要普發4萬現金，頓成市民們關注焦點，傳聞讓市府急澄清並報警，台中市長盧秀燕更親自出面澄清，絕無此事；但包括民進黨台中市議會黨團則呼籲台中市政府，中央跟地方政策應該是一致，既然藍白立委要求中央要普發1萬元，台中市的藍白議員也應該標準一致，要求市府比照中央普發現金。

台中市議會9月將召開臨時會，民進黨中市議員周永鴻與蔡耀頡更在7月30日提案，要求市府還稅於民，普發現金5萬元，實質協助市民、振興地方消費，更是落實市長盧秀燕之前挺中央「普發現金、還錢於民」主張。

今台南市議會臨時會中藍白議員動議提案，籲台南市政府將超徵稅額及超收交通違規罰款，以普發現金還稅於民，獲市長黃偉哲正面回應，市府會進行研議，並在下次定期大會9月26日前提出完整報告。台中市是否比照辦理再度引關注；對此，台中市政府表示，「沒有回應」。

台中市政府日前已就超徵稅額部份澄清台中市沒有「超徵120億」，指出，從盧秀燕2019年上任至2024年，台中地方稅收預算共2739億元，實徵數為2722億元，「市府近6年地方稅收短徵17億元」；台中市政府指出，稅收並非隨意徵收，更非市府任意調整，是依照中央制定的地方稅法與地方稅自治條例，精準編列、依法執行，這些虛構數字的流傳，不僅嚴重誤導市民，更傷害台中市財政的公信力與市民對公共預算的信任。

市府另說明，政府稅收分兩大類，第一類是國稅（如所得稅、營業稅、遺產及贈與稅等），由中央的國稅局負責徵收，收入進國庫；另一類是地方稅，包括印花稅、使用牌照稅、地價稅、土地增值稅、房屋稅、契稅、娛樂稅等，才是由市府的地方稅務局負責徵收，收入則進市庫，而俗稱稅收超徵其實是實徵數大於預算數、短徵就是稅收的實徵數少於預算數。

