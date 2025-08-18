美示警藍營削弱華府對台根基 綠：惡果來自藍白對國安下重手

立法院民進黨團幹事長吳思瑤。（記者謝君臨攝）

2025/08/18 14:30

〔記者謝君臨／台北報導〕美國前白宮國安會幕僚長葛雷近日發出嚴厲警告，指台灣主要在野黨國民黨不願優先考慮充足的國防開支，此舉正從根本上削弱華府對台支持根基。立法院民進黨團幹事長吳思瑤表示，這些惡果來自於藍白聯手對自己的國安下重手，9月開議後即將審議新年度的總預算案，呼籲在野黨不要再為砍而砍、惡刪惡凍。

吳思瑤指出，美國政治圈不論是民主黨、共和黨，同樣高度關注台灣立法院對於國防預算是正向支持還是為反對而反對。葛雷所言是最新的美方高層再次示警，今年3月在美國國會的聽證會上，也看到議員指國民黨正在玩一場危險遊戲，在削弱自己國家的安全防衛。事實上，國民黨刪凍國防預算是史上新高，刪減金額達84億，凍結數更高達899億，這是國會發生的現在進行式。

吳思瑤表示，美國對於台灣立法院國防預算審議高度關切，因為當支持、協防台灣成為美方不分黨派的重要共識，如果台灣國會都不支持自己國防實力的挹注，那麼美方內部當然也會發生「質疑美國挺台」的這種言論。

「解鈴還須繫鈴人！」吳思瑤呼籲，這些惡果都來自於主要在野黨藍白聯手對自己的國安下重手，如果連自己人都不挺自己國家的安全，可以要求重要的民主同盟國家美國來協防、助力台灣？

吳思瑤說，美國再次示警，希望能讓台灣國會內部的在野勢力有所警惕，能夠適可而止。行政院即將要送出的新年度國家政府總預算案，在9月立法院開議後即將進行審議，期待、也正向呼籲，任何國家珍貴的預算，請在野黨不要再為砍而砍，不要再惡刪惡凍。

