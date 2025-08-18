彰化縣府團隊背心從紫色變藍色 還多了「台灣設計展」字樣

彰化縣府團隊的背心全面換上藍色調，背心採雙面可穿，其中一面有台灣設計展字樣。（民眾提供）

2025/08/18 14:04

〔記者劉曉欣／彰化報導〕紫色換藍色？彰化縣長王惠美從2018年底上任以來，一直都以紫色作為縣府團隊主色調，在入主6年後，今年8月縣政幹部突然從紫色背心，全面換上藍色背心，引起各界議論。縣府行政處指出，背心採雙面設計，其中一面印上「台灣設計展」，宣傳活動讓更多人看到。

行政處指出，這次在縣府團隊與幹部的背心設計，在色調上做了改變，跳脫以往的代表色，讓活動更有新鮮感與記憶點，背心也設計雙面都可以穿，其中一面印上「2025台灣設計展在彰化」，除了宣傳彰化縣這項大活動以外，活動結束後，可以翻到另一面來穿。

行政處指出，這次團隊背心的設計，確實做了新的嘗試，讓大型活動宣傳放在背心，這樣在活動現場可以更容易被看到，同時也保留機關形象元素，在創新中又不失一致性。

由於國民黨籍王惠美從參選縣長以來，就是採用紫色作為主色調，並未採用國民黨的藍色基調，在入主縣政府仍維持紫色作為縣府團隊與相關文宣的色系，這次大幅變動團隊背心顏色，從紫色變成藍色，也引起各界高度關注。

彰化縣府團隊以往都是以紫色為主色調，團隊背心為紫色。（取自彰化縣政府官網）

