朱立倫核能立場髮夾彎 新北綠營批政治算計、換位置換腦袋

2025/08/18 13:42

〔記者賴筱桐／新北報導〕8月23日將舉行核三延役公投案，國民黨主席朱立倫昔日的反核言論被挖出，過去強調「沒有核安、沒有核電」，如今支持核三延役，民進黨新北市議員痛批，朱立倫昨是今非，換了位置就換腦袋，分明是政治算計。

新北市有石門區核一廠、萬里區核二廠及貢寮區核四廠，過去朱立倫擔任市長時，多次在公開場合或接受媒體訪問表示，「沒有核安、沒有核電」，「沒有辦法處理核廢料，就沒有資格使用核電」，且朱立倫任內「卡關」核一廠乾式貯存場的水土保持執照，質疑核廢料沒有去處，槓上時任經濟部長沈榮津。

新北市議會民進黨團總召廖宜琨痛批朱立倫在核電議題「翻臉不認人」，過去高喊「無法處理核廢料，就沒有資格使用核電」，如今不顧安全風險，支持核三延役，朱立倫此舉不只是政策轉彎，而是「赤裸裸的政治操作」，罔顧全台人民健康與環境安全。

廖宜琨說，核電關乎全民生命財產安全，政策不應隨政黨利益起舞，朱立倫的承諾跳票，讓民眾對其判斷能力與責任心產生嚴重疑慮，民進黨堅持綠能轉型與逐步減核，核電不能成為政治鬥爭的籌碼，呼籲朱立倫正視核能風險，停止拿人民安全做實驗，否則將失去政治信用。

市議員黃淑君批評，朱立倫被稱為「政治精算師」，精算的不是台灣人民的福利，而是自己的政治前途，甚至為了政治前途放棄原則，跟民眾黨合作，不管核三要不要重啟，都必須是安全的狀態，公投有意義嗎？需要花費台灣人民11億元納稅錢去做嗎？核能是科學問題，不是政治問題，朱立倫昨是今非、換了位置就換腦袋，不要覺得核三廠在屏東就為所欲為，忘記過去對人民的承諾。

市議員鄭宇恩認為，朱立倫當新北市長時面臨選票壓力和政治考量，只能和民意站在一起表達反核，如今朱沒有政治包袱，且核三廠不在新北市，造成立場髮夾彎，假如今天是核一、核二廠延役，朱立倫敢不敢表態？

