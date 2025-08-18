為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    蔣萬安幕僚被控濫權安插人事 市府：有證據請快拿出來

    台北市議員何孟樺表示，林冠勳在外屢屢使用「市長室主任」的頭銜出席活動。（取自何孟樺臉書）

    台北市議員何孟樺表示，林冠勳在外屢屢使用「市長室主任」的頭銜出席活動。（取自何孟樺臉書）

    2025/08/18 13:16

    〔記者何玉華／台北報導〕台北市長蔣萬安辦公室機要人員林冠勳被爆料安插妻子到台北市義交大隊擔任幹事，月薪逾5萬元；蔣萬安今（18）日早上出席活動被追問時表示，已要求警察局了解並對外說明。民進黨台北市議員何孟樺表示，愛將濫權，蔣萬安應查明，別當不沾鍋。市府表示，議員若要指控「濫用特權」，有證據請盡快拿出，市府必將秉公處理。

    今天有週刊報導蔣萬安愛將林冠勳疑似濫用特權，安插毫無義交經驗的妻子擔任義交大隊行政組幹事，月薪逾5萬元；蔣萬安今天早上出席活動被問到時表示，已要求警察局了解並對外說明。林妻稍早也以簽名聲明表示，「自報名、應試及出缺勤，都依相關公告及辦法依程序申請辦理，絕無報導內容指稱情事。」

    何孟樺表示，蔣萬安面對愛將疑似濫用特權，為什麼不必親自了解、親自對外說明？林冠勳在外屢屢使用「市長室主任」的頭銜出席活動，從資料顯示，他也是最早隨蔣萬安進入市府的貼身人馬；面對這樣的貼身幕僚疑似濫用特權，蔣萬安居然置身事外，要警察局代他說明？「天底下有這樣的政治人物？」她批評蔣萬安的肩膀在哪裡？市府的官箴又在哪裡？如此輕飄的不沾鍋，連馬英九都要自嘆弗如！

    相關新聞請見：

    北市府機要妻子是義交幽靈隊員？ 北市警：遴選過程公正公開

    被爆把持台北市義交大隊？議員郭昭巖：不排除循司法途徑討公道

    台北市議員何孟樺表示，林冠勳在外屢屢使用「市長室主任」的頭銜出席活動。（取自何孟樺臉書）

    台北市議員何孟樺表示，林冠勳在外屢屢使用「市長室主任」的頭銜出席活動。（取自何孟樺臉書）

