扁團隊核心成員、前考選部長林嘉誠辭世 享壽73歲

扁團隊核心成員之一、前考選部部長林嘉誠辭世，享壽73歲。（資料照）

2025/08/18 12:47

〔記者林曉雲／台北報導〕前總統陳水扁團隊核心成員之一、前考選部部長林嘉誠辭世，享壽73歲，家屬相當低調。據政界人士指出，林嘉誠原是東吳大學教授，學者出身，陳水扁任台北市長時，從學界轉入政界，受到陳水扁的重用，陳水扁任總統時，跟著陳水扁到中央任職，2000年出任行政院研考會主委，2004年至2008年任考選部部長，推動考選制度現代化與專業發展。

1994年，陳水扁入主台北市政府，林嘉誠也進入台北市政府擔任研考會主委，2年後並兼任台北市副市長，2000年陳水扁贏得總統大選後，林嘉誠出任行政院研考會主委，為陳水扁團隊的核心成員。

歷任台北市政府研考會主委、都市計劃委員會主委、台北市政府政務副市長、台灣銀行董事、國家科學委員會委員、行政院研考會主委、考選部部長。

林嘉誠過去擔任台北市政府研考會主委時，以「走動管理」、「目標管理」幫助陳水扁建立高行政效率的佳評，後任行政院研考會主委時，在行政單位的管制考核上，改革過去每16年才一次考核的作法，採「走動式」考核，親自走到每個相關部會進行了解，也不定時抽查，讓管理與考核同步落實，進一步提升中央政府效率和國家整體競爭力。

林嘉誠1952年8月27日出生，台大經濟系畢業、台大政治學博士，28歲時取得台大政治研究所第一位「國家政治學博士學位」，並成為「唯一」擁有這項學位的政治學者，在當時政治學研究領域中，他將西方流行的政治科學研究方法論，完整地引介至國內，成為台灣政治科學研究的先河，為人行事低調，前台北市柯文哲曾找他協助任國政小組召集人，後來他以「應該讓年輕人發揮」退出。

