率律師團挺竹二反賄 范雲：淘汰不適任立委迎向光明

〔記者謝君臨／台北報導〕823第二波罷免投票進入最後倒數，民進黨立委范雲今偕同4位公民律師及罷團代表一同舉行記者會，誓師成立「竹二挺公民抓鬼律師團」。范雲指出，新竹縣第二選區罷免案，是希望新竹在淘汰不適任國民黨立委林思銘後能迎向光明，選舉若不乾淨，也不會是新竹人想要的。

他呼籲，選民若有聽聞、目睹賄選行為，歡迎致電竹二「反賄抓鬼大隊」反賄選專線號碼03-550-5243檢舉。

關於反賄抓鬼，律師陳又新表示，他提供二個路徑，請大家幫忙注意。「首先是您的家人。」家人很有可能會參加社區長青會、排舞、晨泳等諸多活動，這些活動表面上可能和政治無關，但實際運作的人、資金來源，就有可能和藍營政治人物關係密切。關心家人在這些活動中接觸到哪些政治人物？拿到哪些禮品？政治人物有無發言？致詞內容為何？這是一個隱密的賄選路徑。

陳又新指出，其次是投票當天的外部監票。若有賄選情事發生，收錢的人一定要拿出成績來，因此，投票當天可能有人在外數人頭、和認識的朋友打招呼、打電話催票等。投票當天在投票所外的一舉一動，都非常需要各位朋友一起監督，如果能掌握異常情事的證據，檢調也較有線索和揪出犯罪的機會。

律師房彥輝表示，倒數5天關鍵時刻，罷團志工一路走來，除了遇到許多不理性干擾罷免的行為，更要慎防是否有影響民眾投票意志的行為，例如送禮、團體補助等手法，涉及投票行賄疑慮。

律師陳君瑋表示，罷免投票如同選舉投票，常常出現「假選民服務，真賄選」的案例，例如免費招待旅遊，贈送競選小物等情形。甚至還有派人在投票所盯場投票情形。

律師許渝澤說，選舉前後，若被罷免人或其關係人舉辦摸彩、抽獎餐會等活動，可能被認定為影響投票意向的賄選行為。提醒民眾提高警覺，注意看似普通的活動可能隱藏賄選風險，共同守護乾淨選舉環境與民主價值。

「撕除惡銘」罷團代表Annie指出，這次竹二選區共有249個投開票所，而目前僅有23位志工，嚴重不足，若有意願當823外部監票志工，歡迎向罷團或民進黨新竹縣黨部報名登記。Annie也強力呼籲支持罷免的民眾，投完票不要走，可以加入外監志工一起監督，若發現可疑或爭議，馬上回報。

