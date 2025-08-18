南投立委罷免案即將登場 投票人數與門檻公布

南投縣選委會18日公告罷免案投票人數，1、2選區分別為18萬4153人及19萬5068人。圖為選委會日前審查罷團連署書情形。（記者張協昇攝）

2025/08/18 12:40

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣立法委員馬文君、游顥罷免案，將於8月23日投票，南投縣選舉委員會今（18日）公告投票人數，其中第一選區罷馬案投票人數為18萬4153人，第二選區罷游案投票人數為19萬5068人，同意票數分別需要達到4萬6039票及4萬8767票，且同意票數必須多於不同意票數，才能罷免成功。

南投縣選舉委員會公告第11屆立法委員第一選區馬文君罷免案投票人數為18萬4153人，男性9萬2901人、女性9萬1252人；第二選區游顥罷免案投票人數為19萬5068人，男性9萬9534人、女性9萬5534人。由於罷免案投票結果，除有效同意票數多於不同意票數，且同意票數須達原選舉區選舉人總數四分之一以上，即為通過，因此罷馬案有效投票人數必須達4萬6039票、罷游案則必須達4萬8767票，惟實際票數依中選會最後公告為主。

南投縣選委會指出，此次罷免案共設置439個投開票所，投票時間為上午8時至下午4時，請民眾攜帶投票通知單、身分證及印章前往指定投開票所投票，投票時不能攜帶手機入場。

