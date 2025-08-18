為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    823後內閣改組立委猜留任 農業部長：在意專業能否符合農民期待

    農業部長陳駿季（右）表示自己是事務官出身，在意的是專業是否可發揮，留任與否是院長與總統的權責，對莊瑞雄的發言，他沒有任何評論。（記者楊媛婷攝）

    農業部長陳駿季（右）表示自己是事務官出身，在意的是專業是否可發揮，留任與否是院長與總統的權責，對莊瑞雄的發言，他沒有任何評論。（記者楊媛婷攝）

    2025/08/18 12:26

    〔記者楊媛婷／台北報導〕外傳823後內閣將改組，立法委員莊瑞雄今（18日）表示，農業部長陳駿季應會繼續留任，陳駿季表示，擔任部長的責任就是回應農民的需求、政策可否搭配國家發展，且政務官留任與否是院長與總統的權責，他個人無評論。

    農業部林業保育署今舉行獎勵造林新制說明記者會，立法委員伍麗華、陳瑩、莊瑞雄、高金素梅等都受邀出席，陳駿季也與會，高金素梅致詞時表示，該新措施顧及業界與環境，受到業界與原民的支持，並意有所指稱這樣的場面應該要讓經濟部長郭智輝、環境部長彭啓明都看一看什麼是外界的支持；莊瑞雄後續上台則發言表示，該場次之所以農業部長會來，但經濟部長、環境部長都未前來，開玩笑表示這就是高金素梅不懂的地方，「這代表陳駿季確定留任。」

    會後陳駿季接受媒體聯訪，被問及後續內閣可能改組等事宜，他強調完全沒有考量是否留任等事宜，他表示身為農業部長就是回應農民需求，政策是否搭配國家發展，而他個人是事務官出身，更在意專業能否符合農民期待，留任與否是院長與總統的權責，他個人沒有任何評論。

    林業保育署舉行獎勵造林新措施記者會，民進黨立委莊瑞雄（右2）接續無黨籍立委高金素梅（右3）發言，稱經濟部長、環境部長可能換將，農業部長陳駿季（中）會留任。（記者楊媛婷攝）

    林業保育署舉行獎勵造林新措施記者會，民進黨立委莊瑞雄（右2）接續無黨籍立委高金素梅（右3）發言，稱經濟部長、環境部長可能換將，農業部長陳駿季（中）會留任。（記者楊媛婷攝）

    熱門推播