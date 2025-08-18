被爆把持台北市義交大隊？議員郭昭巖：不排除循司法途徑討公道

台北市議員郭昭巖指稱，媒體接獲身分不詳的個人爆料，便誣指團隊「將義交當奴僕」等言論已涉誹謗。。（資料照，記者劉詠韻攝）

2025/08/18 12:38

〔記者董冠怡／台北報導〕週刊爆料台北市交通義勇警察大隊大隊長辜萬益被控公器私用，安插沒有義交經歷、市長蔣萬安機要林冠勳的許姓妻子擔任有給職幹部，還要隊員幫國民黨台北市議員郭昭巖助選、搬家等，提供場地讓郭的父母帶里民運動，副大隊長是郭的兄長、萬華中隊長是郭的表弟、郭家根本就把持義交大隊。郭昭巖回應強調，她長期贊助義交大隊，爆料誣指團隊「將義交當奴僕」已涉誹謗，不排除透過司法途徑究責。

台北市長蔣萬安今天上午出席「鮮奶週報」活動前表示，已要求警察局了解清楚並且對外說明。

郭昭巖表示，從政十五年來長期關心義交志工的權益，萬華中正三個義交隊部都是她當年極力爭取，也和義交志工們密切合作，彼此互動良好，對於媒體接獲身分不詳的個人爆料，便誣指團隊「將義交當奴僕」等言論已涉誹謗。

郭昭巖指出，她長期贊助義交大隊，且如她或家人有任何麻煩義交大隊志工之處，均已另行支付費用或透過請客、餽贈等方式表達謝意，並無「免費搬家打掃還要幫助選」等情事，此外，義交大隊每三個月辦理慶生會，固定會去同歡，卻被扭曲成幫她慶生，相關報導不排除透過司法途徑究責。

市警局回應，義交大隊長辜萬益於2017年、65歲時入隊，符合納編資格，長期熱心公益，相關學、資、經歷等條件皆符合審查作業要點的個別條件，考量義交之公益屬性，遂予遴任。萬華義交中隊駐地是由其擔任中隊長時協助成立，駐地空間由該中隊自行管理運用。

至於該中隊人事異動一案，市警局說，5月29日接獲陳情、6月7日指派幹部向陳情人懇談，表達重視、關切之意，以維萬華義交中隊勤務運作順遂。許女稍早也發布親簽聲明，表示自報名、應試及出缺勤，皆依相關公告及辦法依程序申請辦理，絕無報導內容指稱情事。

北市府機要妻子是義交幽靈隊員？ 北市警：遴選過程公正公開

台北市長蔣萬安表示已要求警察局了解清楚並且對外說明。（記者董冠怡攝）

