難敵黨中央壓力！台中國民黨「死亡連署」開庭，34人皆認罪盼獲緩刑

被中檢起訴指控，指揮黨工偽造罷免提議人的國民黨中市黨部書記長陳劍鋒（左）、總幹事伍康龍（右）今在法院當庭認罪。（資料照）

2025/08/18 12:02

〔記者陳建志／台中報導〕國民黨為反制公民團體發起的大罷免，於今年2月發起「以罷制罷」，卻偽造抄襲黨員名冊，偽造民進黨立委蔡其昌與何欣純第一階段罷免提議人共計4258份，台中地檢署今年6月起訴國民黨台中市黨部書記長陳劍鋒、第一組總幹事伍康龍等34名黨工後，台中地院今天首次開庭，包括伍康龍、陳劍鋒等34人皆當庭認罪，總幹事楊大緯還提出認罪協商，辯護人都希望法官能輕判。

中檢起訴的罪名，是刑法的行使偽造文書罪、個人資料保護法的「非公務機關非法利用個人資料」，另外，伍康龍與陳劍鋒等4名黨工，另依選舉罷免法的「非法利用他人個人資料偽造、假冒提議罪」起訴。其中陳劍鋒、伍康龍兩人還涉嫌刪除對話紀錄湮滅犯罪證據，羈押後雖坦承犯行，中檢仍聲請法院從重量刑。

請繼續往下閱讀...

至於偽造的人數，中檢指出，包含今年3月11日，伍康龍等黨工，遞交補件的罷免案提議人名冊，經台中市選委會進行查對後，蔡其昌罷免案連同第一次送件合格件數共2360份（法定門檻2235份）、何欣純罷免案連同第一次送件合格件數共3513份（法定門檻3297份），伍康龍等人偽造罷免提議書的結果，使2罷免案的提議人數，形式上均達法定門檻，但實際上，蔡其昌罷免案僅有640份是真的，1720份是偽造，偽造的比例高達72.88％；何欣純部分，罷免案僅有975份是真的，2538份是偽造，偽造比例高達72.25％。

台中地院今天首次開庭，因被告人數高達34人，法院還特別選在國民法庭開庭，審辦長陳建宇逐一詢問34人是否認罪，包括伍康龍、陳劍鋒都表示對於起訴內容沒有意見，當庭認罪。

伍康龍、陳劍鋒2人的辯護人表示，兩人都已經認罪，且只是像象棋的車、馬、兵、卒是聽命中央黨部和輿論的壓力，以及要在有限時間內達標，才會自作聰明做出此事，希望能從輕量刑；楊大緯的辯護人更提出認罪協商，希望能從輕量刑，爭取緩刑的機會；王忠輝的辯護人也說，偵訊時因緊張、不清楚程序所以沒有認罪，但事後經解釋已經認罪，希望給予改過自新的機會。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法