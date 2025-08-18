喊話韌性條例修正草案逕付二讀 吳思瑤：最快10月可發現金

民進黨黨團幹事長吳思瑤。（資料照）

2025/08/18 11:54

〔記者謝君臨／台北報導〕行政院院會15日通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例修正草案」，拍板普發1萬元現金，且不排富，經費上限從5450億元增至5900億元。立法院民進黨團幹事長吳思瑤今表示，盼本案可以比照風災特別條例，最快本週五就在院會逕付二讀，再由立法院長韓國瑜召集朝野協商，最快10月可啟動現金發放。

行政院通過的修正草案，預算上限較立法院三讀條文增加450億元，其中200億元為強化電力系統、200億元為擴大產業支持、10億元為普發現金作業、40億元為加碼弱勢照顧。此外，普發現金增為2360億元、國土安全韌性為1700億元、產業支持為1130億元、社會支持為710億元。

吳思瑤指出，希望韌性特別條例修正草案能逕付二讀、交付協商，這是民進黨團的立場，相信也是行政部門的期待。在審查風災特別條例時，可以看到只要條件有共識，可以用逕付二讀的方式加速特別條例的審查，連帶就能夠啟動特別預算的編列，讓必要的預算快速到位，所以國會的進程、效率絕對是重點。

吳思瑤說，韌性特別條例修正草案，包括了因應關稅之後產業的支持，社會安定的必要預算，當然也包括了普發現金，讓違憲成為合憲，期待韓國瑜院長可以用院長的高度，必要的話，用朝野協商的方式，讓各黨都能夠來加速推進。

吳思瑤表示，民進黨團也向藍、白兩黨的黨鞭喊話，期待用逕付二讀的方式，讓大家能夠在兼顧效率及審議品質下，讓人民所期待的預算到位。若快速逕付二讀再搭配韓院長召開朝野協商，期待最快8月底讓特別條例修正草案完成立法院的審議，9月編列特別預算，最快10月就可以啟動發放現金及協助產業因應關稅衝擊的必要預算，都能夠一步到位。

