韓國瑜批大罷免不公不義 籲客家鄉親團結守護林思銘

823罷免投票倒數5天，立法院長韓國瑜今天上午陪同新竹縣立委林思銘，在竹北市車隊掃街拜票衝刺。（記者廖雪茹攝）

2025/08/18 11:58

〔記者廖雪茹／新竹報導〕823罷免投票倒數5天，立法院長韓國瑜今天上午陪同新竹縣立委林思銘，在竹北市車隊掃街拜票衝刺；韓國瑜表示，「大罷免是不公平、不正義的，大罷免是政治的獨裁，台灣民主的大後退」，他懇託新竹鄉親8月23日一定要出門投不同意罷免票，再次發揮客家鄉親團結的精神，守住客家子弟林思銘。

林思銘車隊掃街今起從國民黨新竹縣黨部出發，首日由韓國瑜領軍，接下來也會邀請停職中的新竹市長高虹安、國民黨秘書長黃健庭、立委羅智強等人陪同掃街。

「罷免不同意，他監督更有力」，林思銘表示，選舉倒數進入短兵相接的時候，今日請韓國瑜院長到竹北來做車掃，要走遍大街小巷。接下來也會到竹東，懇請新竹縣民823都要出門投票、反惡霸。而除了投反罷免票，還有要投公投票，以調整錯誤的能源政策，讓電力能夠足夠，讓我們有乾淨的電、便宜的電，讓台灣產業能夠永續發展。

民進黨今天在台北開記者會反賄選，林思銘對此回應，反賄選是藍綠的共識，他支持反賄選，呼籲各界共同守護乾淨選風。

韓國瑜受訪表示，新竹縣是純樸的客家庄，客家鄉親擁有忠義的精神，對中華民國盡忠，對朋友有義，可以分辨是非善惡，在林思銘委員身上可以明顯看到客家子弟忠義的精神。大罷免是不公平、不正義的，大罷免是政治的獨裁，台灣民主的大後退，所以親愛的新竹鄉親要擦亮你的眼睛，8月23日一定要出門投不同意罷免票，只要客家鄉親團結，就可以天下無敵。所以他懇請大家再次發揮客家鄉親團結的精神，守住客家子弟林思銘。

林思銘（左2）反罷免車隊掃街今起從國民黨新竹縣黨部出發，首日由韓國瑜（右2）領軍。（記者廖雪茹攝）

