控先生會被關到死、骨灰背不出國 陳佩琪淚訴：將拿柯文哲相片到天安門

民眾黨前主席柯文哲涉京華城等弊案遭羈押禁見，柯妻陳佩琪今日在一場記者會上落淚，指她要帶柯文哲相片到天安門抗議賴政府政治追殺。（記者塗建榮攝）

2025/08/18 11:42

〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨前主席柯文哲涉京華城等弊案遭羈押禁見，柯妻陳佩琪今日陪同醫師蘇偉碩在民眾黨團召開記者會時落淚，並指控民進黨政府要把柯文哲關押到死，她會練習好英文，並拿著柯的相片向全世界的人說民進黨政府是如何用司法迫害，害她家破人亡，而第一站會前往中國天安門廣場。

陳佩琪指出，今年初柯文哲曾有2次被交保機會，當時理由是檢察官已收集證據四個月，且柯沒有抗告，被告有權捍衛自己法律防禦權。不過，卻不曉得為什麼一週後又被羈押，經6個多月以來，法庭傳訊這麼多證人，包括學者專家、北市基層、局處首長等，這些人的證詞都證明，柯市府是以法有據的「雙軌制」。

請繼續往下閱讀...

「柯文哲在審議過程中，沒有做過任何指示，完全是尊重大家專業決定」，陳佩琪強調，她日前就在法庭上表示，到底柯文哲做了什麼，9個月後卻說柯犯罪嫌疑重大，到底是什麼理由？她得到的待遇卻是被審判長問「這女的是誰？」要求法警把她約束起來、架到外面，以後再這樣不准她來聽庭。

陳佩琪自認，她是經過國家考試且經國家認證的醫師，在醫院工作時，若病人家長問她「我的小孩到底生了什麼病？」難道她會問該家長是誰，叫警衛把對方約束起來嗎？「我會這個樣子嗎？當然是依專業且盡心盡力。」

「我在法庭上問為何說柯文哲犯罪嫌疑重大，且經9個月這麼多人的證詞，不是證明柯是清白的嗎？」陳佩琪強調，自己也知道總統賴清德、民進黨政府號稱自己是個民主自由國家，卻要用司法最廉價手段把柯文哲羈押到死。

陳佩琪透露，她知道他們要把柯文哲關押到死，所以有計畫要練習好英文，由於柯文哲骨灰沒辦法背出國，她會要拿著柯文哲的相片，向全世界的人講，號稱民主自由的國家、凶惡殘暴的政府，是如何用司法迫害在野黨主席，造成柯家破人亡。

「或許我英文不是這麼溜，但我中文絕對講得很好，我第一個站就到天安門廣場！」陳佩琪說，她要用流利的中文對人家講，為什麼台灣會有這麼兇惡殘暴的民進黨政府，對在野黨主席做如此無情壓迫，我們家家破人亡。

陳佩琪最後說，她最近情緒，讓大家覺得她和以前不一樣，本來她今天很有信心可以出席，也多吞了幾顆藥可以變得很正常，結果藥效似乎不能持續很久。

