盧媽媽給朱主席按讚！ 黃暐瀚曝盧秀燕「拉起朱的手」藏1深意

盧秀燕17日在活動台上給朱立倫比讚的手勢。（資料照）

2025/08/18 12:06

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台中市長盧秀燕是否參選下屆國民黨主席話題延燒，她昨天與現任主席朱立倫同台反罷活動，不僅拉起朱的手還稱「媽媽給你按個讚」。對於盧秀燕此舉，媒體人黃暐瀚解讀稱，既然朱主席都已經有盧媽媽的公開稱讚，那他「還交不交棒」？只要盧秀燕真的勸進朱立倫續任黨主席，其餘參選者，都將相形失色。

黃暐瀚18日在臉書發文指出，726大罷免成功完封後，國民黨主席朱立倫並未登上巔峰，反倒黨內呼籲交棒者眾，都期盼著盧秀燕選黨主席。不料，上週媒體報導「近盧人士」透露，盧秀燕恐「不選主席」。這讓挺盧派著急不已，同時已經宣布參選主席的張亞中動作加大，前立委鄭麗文也公開表示「盧不選，我就選到底」。

黃暐瀚說，「這個時候，盧秀燕卻公開稱讚朱主席『做的好』、『按個讚』！朱立倫回說盧秀燕可以『為台灣打拚』（選總統）！這才發現，最挺朱立倫續任主席的不是別人，居然是黨內萬眾期待的『準主席』『準總統』盧秀燕。」

黃暐瀚直指，既然朱主席都已經有盧媽媽的公開稱讚，那鄭麗文還選不選？朱主席還交不交棒？張亞中還選不選得贏？

黃暐瀚強調，以過去國民黨支持者的屬性，被期待能重回執政的人（比如2005的馬英九）怎麼說，大家就會跟著做。「只要盧秀燕真的勸進朱立倫續任黨主席，其餘參選者，都將相形失色。」

