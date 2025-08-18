陪媽媽拜天公宣示清白、被問堅定參選？ 林岱樺：是的、沒錯

林岱樺今陪林媽媽到鳳山天公廟上香祈福，被問到是否堅定參選？她回答說是的、沒錯。（記者王榮祥攝）

2025/08/18 11:18

〔記者王榮祥／高雄報導〕涉及助理費案與政治獻金案的民進黨立委林岱樺，今陪林媽媽前往鳳山天公廟拜拜，同時向上天宣示清白，祈求神明給她勇氣繼續為高雄打拚；她結束行程時被問到仍堅定參選嗎？林岱樺微笑回覆「是的、沒錯」！

林岱樺今陪媽媽及多位支持她的婆婆媽媽們，一同前往鳳山天公廟上香祈福，她解釋因為檢察官要求不能與兄弟姊妹住在一起，因此近半年沒能常看到媽媽，加上最近發生太多事，擔心年近8旬的媽媽太憂慮，所以陪媽媽來拜天公。

請繼續往下閱讀...

她進一步提到，父親林三郎（前鳳山市長）過世後，媽媽精神依靠就是她，結果她卻讓媽媽很煩惱，對不住媽媽，也趁這機會向天公、市民宣示，自己清清白白、正直服務、不容誣賴，請鄉親、媽媽放心。

林媽媽哽咽指出，她半年沒見到岱樺，但鄉親們常打電話來關心，為何（新聞）一次比一次大條，她相信女兒從政20幾年，一路走來是一步一腳印，用青春、誠懇為百姓做事，這次風波讓媽媽很不捨、也很奇怪。

林媽媽也向檢調單位喊話，希望讓這事順勢化解，強調林岱樺是善良、古意、正義的弱女子，自己也是標準家庭主婦，平時在家拖地煮飯，其實也不是政治家庭，只是一個普通家庭，大家來家裡看都覺得很簡單。

林媽媽也透過媒體向民進黨中常委陳茂松致謝，感謝他一路相挺，並提到陳茂松年輕時就跟先生林三郎認識，很了解林家情況，相信先生在天上也會很安慰。

林岱樺重申自己清清白白、乾乾淨淨、正直服務、不容抹滅；在離開天公廟前，有媒體追問仍會堅定參選嗎？林岱樺秉持招牌微笑回答說：「是的、沒錯」。

林岱樺說明陪許久不見的媽媽到天公廟上香心情，林媽媽在旁略為哽咽。（記者王榮祥攝）

林岱樺與林媽媽擁抱打氣。（記者王榮祥攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法