就業安定基金補助羅景壬2872萬 國民黨：是「養綠友友」嗎？

國民黨表示，就業安定基金補助導演羅景壬3度拍攝宣導影片合計2872萬元，估未符用途支出的5174萬4288元總額的55.51％。（記者田裕華攝）

2025/08/18 11:47

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨今（18）日召開記者會，質疑就業安定基金2022至2024年間補助導演羅景壬團隊合計達2872萬元，不符合就業安定基金的使用目的，「是嚴重的弊端、明顯的違法」，桃園市議員、國政基金會副執行長凌濤更質疑，之後羅景壬團隊幫總統賴清德拍攝競選影片「在路上」，如今又拍攝電視劇「零日攻擊」，「是『投桃報李』拿就業安定基金的經費來滋養『綠友友』嗎」？

國民黨副發言人康晉瑜表示，勞動部就業安定基金恐變成「民進黨政務官及側翼安定基金」，根據審計部調查報告，竟然在3年間高達5174萬餘元不符基金設置目的及基金用途規定，勞動部將經費製作與媒體宣傳、音樂會、音樂影片以及音樂晚會以及勞動部臉書粉絲專頁經營管理、春聯紅包袋製作，甚至作為部長三節禮品的採購案。

請繼續往下閱讀...

凌濤揭露，不僅前部長許銘春使用就業安定基金添購兩套禮服、辦其演唱會，就業安定基金還拿來「豢養『零日攻擊』的導演羅景壬團隊」，包括2022年勞動節主題影片製作與媒體宣傳「阿紡洗衣店」高達1069萬多元，但YouTube頻道「按讚數」僅488人次；2023年再接下勞動節主題影片及媒體宣傳「2023勞動節主題影片-紙紮篇」，經費高達971萬多元，「按讚數」僅1761人次；2024年接續拍攝勞動節主題影片製作與媒體宣傳「2024勞動萬歲-搬家篇」，花了831萬多元，「按讚數」僅202人次。

凌濤表示，羅景壬團隊獲得的經費合計高達2872萬6914元，估審計部調查報告就業安定基金未符用途支出5174萬4288元總額的55.51％，為什麼錢都集中在羅景壬團隊身上？且這筆錢根本不符合就業安定基金的使用目的，這是嚴重的弊端、明顯的違法，行政院還要放任民進黨「綠友友」上下其手嗎？

「太巧了！」凌濤質疑，選舉時推出「在路上」，罷免時推出「零日攻擊」，「這麼剛好」，羅景壬前面拿了政府的基金，後面幫賴清德、前總統蔡英文擦脂抹粉，幾個月後賴清德當選之後，2024年4月11日文化部又核定補助「零日攻擊」7131萬元，中間沒有上下其手、沒有交相賊，全民都不會相信。

桃園市議員、國政基金會副執行長凌濤質疑，就業安定基金豢養「零日攻擊」的導演羅景壬團隊。（記者田裕華攝）

國民黨副發言人康晉瑜表示，根據審計部調查報告，就業安定基金恐變成「民進黨政務官及側翼安定基金」。（記者田裕華攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法