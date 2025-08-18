民眾黨翟本喬質疑公文造假 北檢：絕無變造

翟本喬質疑公文上的「收文章為何日期部分鮮明銳利，而週圍暗色模糊？」。（取自翟本喬臉書）

2025/08/18 11:25

〔記者王定傳／台北報導〕前民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案起訴後，民眾黨曾質疑檢察官林俊言偵查時曾以赴醫院「視察」為由，進行不當訊問，北檢當時出示公文反擊，怎料，過了近5個月，民眾黨國家治理學院主任翟本喬，日前在臉書發文質疑：「林俊言檢察官，為什麼你的文件看起來像是變造過的？」對此，北檢今日表示，絕無變造情事，請外界勿再恣意捕風抓影、企圖帶風向影響輿論並斲傷司法公信力。

3月間，北檢針對民眾黨的質疑，除發出新聞稿外，也公布一份函文，內容是檢察官有將2度前往醫院視察情形，連同去年10月18日，沈慶京術後首次提解到北檢訊問前的探視情形，一併發函通知台北地院。

翟本喬則質疑公文上的「收文章為何日期部分鮮明銳利，而週圍暗色模糊？」等，質問「林俊言檢察官，為什麼你的文件看起來像是變造過的？」。

北檢今表示，檢方今年3月18日發布的新聞稿並檢附北檢通知函（稿）影本，該通知函上的台北地院「收發章戳」，是北檢去年10月23日發函送到法院收發室，法院收受通知函正本後所蓋，表示法院確實在同一日期收到通知函，也作為公文已完成送達程序的證明。

北檢表示，北檢發函向台北地院調取收受北檢通知函的紀錄，依法院回函檢附的「2024年10月23日」收發室收文、傳送刑事科電腦畫面截圖、收文傳送清單、刑事科送件簿等資料，均可證明北檢通知函確實是在「113年10月23日」送到台北地院收發室，與北檢通知函上蓋「113年10月23日」的法院收發章戳，作為送達證明相符合，故絕無所謂變造日期情事。

