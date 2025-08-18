為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    澎科大聘任教授失當、產學合作出包 監察院糾正

    監察院。（資料照）

    監察院。（資料照）

    2025/08/18 11:13

    〔記者林哲遠／台北報導〕監察院今（18）日表示，國立澎湖科技大學未依法落實專技人員聘任審核，且陳姓教授持不實文書獲聘並遭法院判決，該校處理失當；又澎科大辦理海洋2號等產學合作案，竟未依合約覈實確認出航情況，後續遭海巡署查獲違法採捕，整體履約管理鬆散，損及學校權益，爰提案糾正澎科大，並促請教育部檢討改進。

    賴鼎銘、葉宜津、蕭自佑監委調查發現，陳師於澎科大受聘助理教授、副教授及教授等專業技術人員，且於受聘期間中亦兼任組長、系主任，及學生事務長等相關學術或行政主管職務。台灣澎湖地方法院111年度訴字第53號刑事判決，與台灣高等法院高雄分院113年度上訴字第646號刑事判決，均認定陳師持不實文書向該校應徵教師職務，進而獲聘為助理教授。

    監委指出，嗣後又因程序瑕疵，教育部中央教師申訴評議委員會業已2次駁回該校評議決定，迄未定案；澎科大前未依法落實審核，且事件後續處理失當，認事用法多有違誤，引發爭議，損害學生受教權及大學聲譽，核有重大怠失，應予糾正。至於陳師之教師身分認定與薪資是否追繳，亦請教育部積極會同銓敘部，督導澎科大本於權責依法辦理。

    監委續指，澎科大就「水肺潛水船艇操作實務增能培訓案」與業者簽訂「產學合作合約書」，約定自108年8月起至109年7月底止，由海洋遊憩系以「海洋2號」、「海運6號」及「橡皮艇」等履行60次出航次數之船艇課程，若未達該航次則自動延長至屆滿，提前達標即終止合約。

    監委表示，本件產學合作案係以相關產業人才培育為目的，合約內容卻僅約定由學校提供勞務服務，違反產學合作強調各類研發應用與人才服務培育之方針，況澎科大自承並無安排學生實習之內容，迄查無學生依據該合約進行實習，等情事，不符產學合作之法定宗旨，核有嚴重違失。

    此外，監委表示，澎科大自始未依合約積極確認並覈實船艇之出航情況，僅憑業者提供之航次資料而認定出航次數，復未主動追查其未依期限付款及已逾使用範圍之租金追繳等情事，並任由該系簽訂未正式立案之「契約書備忘錄」而延長期限，且擅以通訊軟體同意廠商續行使用船艇，嗣遭海巡署查獲涉有違法採捕等情事，整體履約管理鬆散，便宜行事且舉措失當，核有重大疏失，併予糾正。

    調查報告強調，澎科大未依法有效督導海洋遊憩系依法於期限內辦理文件移交與財產交接等工作，亦有疏失，應予檢討。本案凸顯澎科大整體認事用法未盡妥適，且相關損失亦有待積極依法處理；況該校對於案關產學合作之管理費及租金等損失亦未積極查察及追繳。此外，就全案該校蒙受之相關財產損失迄待釐清，後續教育部允應會同行政院公共工程委員會，積極督導澎科大檢討改善。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播