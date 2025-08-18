回復台灣身分新增3條件 蕭旭岑：藍委應要求劉世芳赴立院說明

馬英九基金會執行長蕭旭岑（左）今天接受《千秋萬事》主持人王淺秋（右）專訪。（圖由《千秋萬事》提供）

2025/08/18 11:18

〔記者林欣漢／台北報導〕內政部近日預告修正辦法，台灣人因申領中國身分證件而被註銷台灣身分，須符合對台灣國防安全、國際形象有重大特殊貢獻，才能回復身分。馬英九基金會執行長蕭旭岑今日建議國民黨立委，比照過去民進黨立委要求服貿協議要在立院審議的精神，要求該許可辦法要送至立院審議，請內政部長劉世芳到立法院內政委員會說明該許可辦法的依據。

政府預告修正「在台原有戶籍大陸地區人民申請回復台灣地區人民身分許可辦法修正草案」，新增第三條規定，申請回復台灣人民身分者，應有具體事證認定符合下列情形之一：一、對台灣國防安全、國際形象或社會安定有重大特殊貢獻。二、有助於台灣整體利益。三、基於人道考量。

請繼續往下閱讀...

蕭旭岑接受廣播節目專訪指出，這個許可辦法是行政命令，是根據兩岸人民關係條例而來，該法明定台灣地區人民是指在台灣地區設有戶籍的人民，大陸地區人民是指在大陸地區設有戶籍的人民，代表過去一年陸委會、內政部稱中配要有放棄國籍的證明是違法的，兩岸人民關係條例清楚明定，在大陸有戶籍就不能有台灣的戶籍，突然增加這三個條件，很明顯行政命令已經逾越母法給予的限制及規範。

蕭旭岑表示，當兩岸人民關係條例沒有賦予行政機關這麼大的權力，內政部的許可辦法是有問題的，逾越法律權限迫害人權。從劉世芳上星期指政府承認中華人民共和國，到這星期要用行政手段箝制在大陸經商、生活的人民，現在要將戶籍遷回台灣，就百般刁難設下障礙，這就是在推動「新兩國論」，請賴清德總統直接宣布對岸是另一個國家，是境外敵對國家，把陸委會廢掉，這是很簡單的道理，不要用似是而非的手法欺騙人民，不但違法更是踐踏人權。

蕭旭岑強調，過去服貿協議也是行政命令的層級，依法不用送至立院審查，卻鬧場動員當年的青鳥包圍立院，逼迫服貿一定要在立院審議，那如此涉及人民權利義務、人權問題的許可辦法，不需要送至立院審議？他具體建議國民黨立委，比照過去綠委的精神要求許可辦法要送至立院審議，將行政命令從備查改成審查，這是立院的權力，請藍委發揮職責，在內政委員會要求劉世芳來說明這個許可辦法的依據，這是藍委要負起的責任。

