    首頁　>　政治

    黃國昌在藍營反罷影片與盧秀燕合體 周軒：媽媽拿蔥拼總統

    黃國昌在國民黨反罷免影片中與盧秀燕合體，引發聯想。（圖擷取自國民黨臉書）

    2025/08/18 11:08

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨昨日在臉書粉絲專頁貼出「不同意罷免」宣傳影片，影片中除了台中市長盧秀燕、南投縣長許淑華外，民眾黨主席黃國昌也來合體演出，「藍白合」態勢引發外界討論。政治工作者周軒今在臉書發文分析國民黨反罷免影片中的「亮點」，網友也笑說：「盧昌配八字有一撇了。」

    周軒提到，在國民黨的823反罷免影片之中，國民黨主席朱立倫消失，但是民眾黨黨主席黃國昌居然出現了，還站C位；先前說不選黨主席的盧秀燕一直在影片中出現，也是站在C位；盧秀燕跟黃國昌在片中坐在一起「再秀一次」。周軒最後則直喊：「2028，媽媽拿蔥拼總統。」

    許多網友也在周軒貼文底下留言：「所以國蔥喊新北，看來就是準備明年初退選新北顧全藍白合大局，累積未來搶盧的副手的資本…. 」、「國民黨真的要讓新北市長給黃某？」、「盧昌配！」、「盧昌配 2028 恭喜台灣」、「有奇怪的東西混進來了。」、「看背景是樓梯，兩位應該要順便拍一下手牽手一起走上樓登基吧！」

    https://www.facebook.com/vic2211/posts/pfbid0oVo5fPbjFzwTM2L3i5TDkFYzveo6Hyxv84PrE1sonZSdddbd7Dmq9Vt1PhSMMAsAl

    熱門推播