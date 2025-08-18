叫陣賴清德辯論核三被譏諷 黃國昌再嗆政府邏輯錯亂

民眾黨主席黃國昌今天上午在新北市受訪，針對民進黨反譏他應找「2018的自己」辯論核三重啟，話鋒一轉痛斥「從來沒有看過一個邏輯如此錯亂的政府」。（記者黃子暘攝）

2025/08/18 10:35

〔記者黃子暘／新北報導〕民眾黨立委暨黨主席黃國昌今（18）日赴新北市車掃宣傳公投，他昨天叫陣總統賴清德就核三重啟公開辯論，被民進黨發言人卓冠廷反譏應找「2018的自己」來辯論，黃國昌受訪時反嗆，這清楚凸顯為何他一直說民進黨故步自封，賴清德說2030年以前要編9000億元預算做淨零碳排，但錯誤能源政策之下，目前台灣發電火力全開，「從來沒有看過一個邏輯如此錯亂的政府」。

黃國昌表示，2018年以核養綠公投結果、國際淨零碳排趨勢、發展人工智慧產業所需電力，難道民進黨沒有看到？國際友人呼籲台灣應至少要有一座核電廠才能因應台灣國家安全保障問題，在在告訴賴政府應放下「非核家園」意識形態，823就要投票，民進黨高層卻不負責任地躲起來，把年輕人、公民團體推到前面，因此他才邀賴辯論，他願配合對方偏好與需求。

黃國昌指出，為何台灣連蓋大的數據中心連基本電力都不足？這要如何國際競爭？賴清德喊出9000億元預算做淨零碳排，又火力全高碳排發電；台灣基載電力若不留下核三，試問要發展AI、確保國家安全的電力從何來？

至於和碩集團董事長童子賢指稱「地方派系為爭奪綠電開槍才是二流國家」一事，黃國昌大讚「說得非常好」，這把台灣發展綠電所出現的貪腐、綠營派系爭搶大餅的醜陋嘴臉說得清清楚楚，賴清德要繼續視而不見、延續錯誤政策？

此外，被問及美國前國安高層顧問點名國民黨說，刪凍國防預算會傷害美國支持台灣的基礎一事，黃國昌表示，這是去年民進黨不斷造謠而延伸的議題，今年國防預算4761億元史上新高，被刪只有80幾億，結果其中有上百億是交給「綠友友」，疑似用限制型招標取得軍備採購案，他已告發此事。

