罷掉江啟臣等於罷掉台中未來？ 何欣純批盧秀燕不理解台灣民主

罷掉江啟臣等於罷掉台中的未來？立委何欣純（左二）批台中市長盧秀燕不理解台灣的民主。（記者歐素美攝）

2025/08/18 10:35

〔記者歐素美／台中報導〕台中市長盧秀燕昨在立法院副院長江啟臣反罷免站台時指稱，江啟臣是民進黨罷免的頭號目標，罷掉江等於罷掉台中的未來；立委何欣純今天接受媒體採訪批評「盧市長好像不太理解台灣的民主」，強調這是一個公民的運動，是民主的行動，不能用這麼簡單的政治邏輯及政治操作，就抺煞所有公民團體志工的辛勞。

江啟臣昨天在新社舉辦反罷免造勢晚會，盧秀燕為其站台時表示，江啟臣是立法院副院長，是民進黨罷免的頭號目標，因為罷掉他就等於罷掉立委及一個副院長，甚至以後的市長也被幹掉，所以江啟臣是民進黨的眼中釘，重中之重，江啟臣委屈了，當場抱抱江啟臣「惜惜」。

媒體今天在東勢詢問立委何欣純對盧秀燕說「江啟臣是民進黨的頭號目標，罷免江啟臣等於罷免台中市未來」有何看法？何欣純表示，盧市長好像不太理解台灣的民主，這是一個公民的運動，是民主的行動，這一年多來，公民志工這樣的辛苦，不能用這麼簡單的政治邏輯及政治操作，就抺煞所有公民團體志工的辛勞，強調「大家都是為了守護台灣的民主自由，民主的真諦，盧媽媽應該要懂」。

