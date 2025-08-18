中部5縣市首辦調解論壇，百名「公道伯」齊聚分享調解經驗。（記者蘇孟娟攝）

2025/08/18 10:13

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市一年調解量逾2.3萬件，締造96%調解率，今攜苗栗、彰化、南投、雲林縣市政府，首度舉辦中部五縣市調解制度論壇，集結來自中部五縣市的政府代表、法界專家與基層實務工作者，針對調解制度當前面臨的困境與未來方向展開跨域對話與政策交流，逾百「公道伯」齊聚，分享調解經驗及心得，盼傳承減少法院訴訟負擔。

台中市市長盧秀燕指出，中部縣市設有中台灣區域治理平台，今年首度攜手推出調解論壇，主因民間爭議案件多，以台中為例，一年調解案數多達2.3萬件，成功調解率達96%，若沒有調解委員會的努力，這些案件全進司法機，司法訴訟負荷量大。

她說，來自民間的調解「公道伯」要有法律專業又要有耐心技巧，能成功調解大不易，盼藉論壇分享經驗，讓各縣市均能互相學習、精進制度，讓調解更貼近民眾生活；市府將持續與中央及各地方合作，強化基層法治、優化制度設計，並鼓勵更多民眾參與，讓調解成為民眾最信賴的依靠。

今日論壇會另辦座談環節聚焦4大制度議題，邀請前台北地方法院法官鄭麗燕、台中地方檢署檢察官張凱傑、律師林三元及潭子區調解會主席劉興榮擔任與談人，針對「合意自由」、「倫理規範」、「案件績效」及「任用標準」等關鍵面向進行深入交流與實務反思，從不同角色立場提出制度優化方向。

台中市政府法制局長李善植指出，調解制度是連結司法體系與地方治理的重要橋梁，制度的改革不應僅止於數據提升，更應回歸制度初衷，為人民建立一個公平、有效、可信賴的對話平台，今日論壇提出的實務觀察與制度建議，將成為未來推動政策與跨縣市合作的重要參考。

