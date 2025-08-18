反罷廣告有盧秀燕沒侯友宜？黃國昌：別「見縫插針」

核三重啟公投8月23日投票，民眾黨今（18）日在新北市舉行車掃宣傳，民眾黨主席黃國昌行前受訪。（記者黃子暘攝）

2025/08/18 10:24

〔記者黃子暘／新北報導〕核三重啟公投8月23日投票，當天還有7位國民黨立委罷免投票，民眾黨立委暨黨主席黃國昌今（18）日受訪，被媒體問到，黃國昌與國民黨發布的反罷影片中有台中市長盧秀燕，卻不見新北市長侯友宜，網友熱議為2028年總統大選「盧昌配」起手式？黃國昌回應，沒必要「見縫插針」，他非常尊敬侯友宜，最重要是要用「7：0」再次「向國際社會展現台灣人民有智慧」。

民眾黨上午在新北市舉行車掃宣傳823投票，黃國昌行前受訪時說，這種「見縫插針」的提問其實是「大可不必」，反罷免從726開始，他就在盧秀燕邀請下為台中藍委反罷，遺憾的是原以為總統賴清德會重檢討反省、以台灣與蒼生為念，不想賴政府柔是執迷不悟，分明國內外台灣有許多重要問題要解決，仍是執意發動823「大惡罷」。

黃國昌批評，當執政者選擇擺爛，在野黨就要負責撐起這個國家，賴清德搞大惡罷嚴重傷害台灣國際形象，台灣人民會有智慧用選票做出正確的選擇，盼賴清德尊重民意選擇，早點放下「一切都是民進黨說了算、賴清德說了算」的獨裁心態。

此外，身陷京華城案官司的前台北長柯文哲仍在押，針對《鏡週刊》報導柯文哲疑似用便利貼指示時任副市長彭振聲加速辦理該案一事，黃國昌以譏諷口吻說：「今天『鏡檢』貼的那個便利貼，去年不是就出來了嗎？冷飯重炒是想幫台北地方檢察署帶什麼風向？」

黃國昌還說，那天柯文哲怒斥北檢「編故事時」，檢察官一句話都不敢回，現在是把「鏡檢」推出來當圍事小弟冷飯重炒？這種聯手入人於罪的手法，人民看得非常清楚，民進黨是否要回去檢視當初所提的司法改革、高喊檢查人事民主化需外部參與監督，怎麼現在把檢調玩得得心應手？

至於「法官法」修法被綠委賴瑞隆批全黨救一人，黃反嗆賴別連綠營過去主張都不清楚，就急著潑糞。

