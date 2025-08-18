美前國安高層示警「國民黨正削弱華府挺台根基」 蕭旭岑：吃飽沒事幹來台灣指手劃腳

馬英九基金會執行長蕭旭岑。（資料照）

2025/08/18 10:07

〔記者林欣漢／台北報導〕美國前白宮國安會幕僚長葛雷近日發出嚴厲警告，直指台灣主要在野黨國民黨不願優先考慮充足的國防開支，此舉正從根本上削弱華府對台支持的根基。馬英九基金會執行長蕭旭岑今日接受廣播節目專訪直言，「這些美國人成天吃飽沒事幹，來台灣指手劃腳」，台灣有台灣的利益，不是美國人可以任意的使喚、擺弄。「像這種三流都不到的五流政客，講話的份量連美國一名科長級的官員都不如，可以聽但不要奉為圭臬。」

葛雷指出，若台灣無法展現自我防衛的決心，恐將被日益厭倦承擔全球義務的美國視為「不夠認真」的夥伴。國民黨則表示，任何人誤導國際視聽，汙衊國民黨不支持國防，國民黨感到不齒，也絕不接受。

蕭旭岑說，葛雷是「邊緣的政客」，不在美國總統川普的團隊核心，根據一些英文翻譯、沒有深入了解台灣，就直接點名國民黨，相當可笑，葛雷在川普政府是邊緣中的邊緣，如果他這麼有用，現在早就是高層了，他會點名國民黨，可能是拿到民進黨認知作戰的英文翻譯資料，民進黨在華府有許多打手、說客，根據這些不實資訊就來攻擊國民黨，等於是介入台灣內政，這樣的共和黨邊緣打手，台灣人要看清楚。

蕭旭岑表示，台灣人有台灣人的選擇及路線，我們不想變成烏克蘭，一直提高國防預算，對兩岸關係有幫助嗎？兩岸關係是特殊關係，不像烏克蘭、俄羅斯是兩個國家，根據中華民國憲法，是台灣地區、大陸地區的關係，所以更應該著重在兩岸人民關係條例規範的兩岸應該如何互動，以降低情勢緊張，這是我們可以自己選擇的。

蕭旭岑指出，美國有軍工複合體等複雜的利益，懷疑葛雷也是其中的一環，他會要求台灣不斷的買武器，因為這符合他們的經濟利益，他們需要戰爭、才能養這個體系，也逼台灣這樣的小國去買他們次要、要淘汰的武器，消庫存，這個軍工複合體的結構是相當嚴密的，代表這個結構利益的人，對台灣的在野黨指手劃腳，令人無法接受。

蕭旭岑呼籲國民黨要更加強力的駁斥，在野黨有權力為人民審核監督國防開支、軍購的合理性，在野黨有義務及天職幫人民看緊荷包，台灣有台灣的利益及需要，國民黨要把腰桿挺起來。

