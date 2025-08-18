蕭旭岑點名未表態侯友宜「可以觀察」 新黨主席要符合3條件

馬英九基金會執行長蕭旭岑（左）接受《千秋萬事》主持人王淺秋（右）專訪。（圖由《千秋萬事》提供）

2025/08/18 10:07

〔記者林欣漢／台北報導〕台中市長盧秀燕傳不選國民黨主席，先前表態「交棒」的現任主席朱立倫是否連任引發關注。馬英九基金會執行長蕭旭岑今日接受廣播節目專訪時，特別點名還未表態的新北市長侯友宜，「可以觀察一下」，蕭旭岑認為，新任黨主席要符合三個條件，2028總統及立委選舉是最高目標、政策及論述必須回到國民黨的黨章和黨綱、要有能力協調民眾黨「藍白合」。

蕭旭岑表示，朱立倫有功勞、有苦勞，去年帶領國民黨重返第一大黨，在726化解民進黨的大罷免攻勢，苦勞是每個月要籌措國民黨運作的經費，能夠帶領國民黨在民進黨打壓之下艱辛的走下去，功勞、苦勞都必須肯定，也必須要還給朱立倫公道。他過去公開呼籲，2028總統候選人應兼任黨主席，整個黨及競選總部才能運作，過去當黨及總部有扞格的時候，從政策立場到實質的資源分配，以及選舉的各項細節沒法調和。

蕭旭岑說，九月初就要領表，十月初的選舉結果就八九不離十，無論如何，未來黨主席不管是誰，一定要具備三個條件，首先，公開承諾2028總統及立委選舉是最高目標，沒有私心，無私無我；第二是黨的政策、論述必須回到國民黨的黨章、黨綱來運作；第三是要有能力協調民眾黨，新任黨主席要有能力藍白合。若沒有這三個條件，國民黨的未來會走得很辛苦。

蕭旭岑指出，現在國民黨有一個比較不好的情況是，黨內有所謂的反朱聯盟，朱立倫做得很辛苦，有其可以批評的地方，但是功勞、苦勞都要肯定，726、823之後，國民黨要步入新的階段，民意已經顯露得很清楚，希望兩岸不要再讓賴清德總統這樣搞下去，不要讓民進黨走向獨裁，希望藍白合，這樣的民意是強到會讓政治人物失去私心。

「我去年總統大選時就呼籲要藍白合，結果被圍剿，這種心情我很了解。」蕭旭岑表示，這時候不管反誰都要劃下句點，要努力思考823之後誰能帶領國民黨走向2026、2028，不管誰最後登記參選，誰最能符合三個條件就支持誰，新任黨主席一定要記取2020、2024的教訓，不能再讓黨主席、總統候選人產生扞格，希望黨主席人選提出政見時，就要回應黨員的關切及訴求。

