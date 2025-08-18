若爆核災將毀滅南台灣 法律界反對「核三重啟公投」籲投不同意

法律界今日於立法院召開「反對核三重啟公投」記者會，呼籲就「核三重啟公投案」投下不同意票。（記者陳鈺馥攝）

2025/08/18 09:51

〔記者陳鈺馥／台北報導〕民眾黨提出的核三重啟公投案將在8月23日投票，有鑑於核三廠有恆春活動斷層通過，廠址曾發生地下沼氣外洩，事故風險高，若發生福島等級的核災，可能對南台灣帶來毀滅性的風險。法律界今日於立法院召開「反對核三重啟公投」記者會，全國215名法律人參與連署，呼籲就「核三重啟公投案」投下不同意票。

台灣蠻野心足生態協會專屬律師蔡雅瀅表示，核三廠過去40年來，跳機、輻射污染、起火等狀況不斷，核安紀錄不良。許多事故源自設備老化，過濾器扣環材質老化，導致5000加侖輻射廢水污染南灣沙灘，不應冒險重啟已停機的超齡電廠。

蔡雅瀅指出，「環境基本法」第23條明定，「政府應訂定計畫，逐步達成非核家園目標」，歷經20多年終於在今年5月17日核三廠2號機屆齡除役後實現，卻因「核三重啟公投」投下變數。

環境權保障基金會董事、執業律師陳采邑說，40年前戒嚴時期屏東被蓋了核三廠，40年後卻還是一樣，換來的不是謝謝，而是粗暴的公投。屏東用電量是台灣倒數後段班，卻扛起了台灣發電的重擔，核三廠如果發生核災，將是屏東人和南台灣要承擔，這樣公平嗎。

環境法律人協會常務理事張譽尹示警，要注意決策會帶來的毀滅性風險，核電的決策就是如此。台灣國土面積不大、人口密度很高，如果在核三廠發生福島等級核災風險，我們將失去恆春半島，甚至屏東、高雄的土地將不能使用，這是很高的風險。

張譽尹批評，擁核者強調核電發電時不排碳，卻避談或輕輕帶過處理核廢料的成本和碳排，這是不負責任的決策溝通。

張譽尹質疑，我國3座核電廠使用逾40年，據核安會統計至今年7月25日，核一、二、三廠累積用過的核燃料棒總數，已達到2萬1527束。到目前為止，這些高階核廢料要如何選址、開發、運送、處理，迄今我沒有一部法律規範。

淡江大學公共行政學系助理教授鄭光倫說，在俄烏戰爭的經驗中，俄軍首要控制的就是核電廠。一個運轉中的核電廠，只要破壞其冷卻設施，就會造成大規模核災，如果兩岸發生戰爭，防空、屏蔽設施都不足的核三廠，可能是中共鎖定的關鍵基礎設施，勢必成為台灣最大的國家安全。

法律界反對核三重啟公投連署共有台灣蠻野心足生態協會、環境權保障基金會、台灣永社、環境法律人協會、台灣人權促進會、台灣法學會、台灣教師聯盟、台灣北社等8個法律團體，以及216位法律人參與連署。

