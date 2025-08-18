為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    環形山海屯民主大車掃出發 何欣純：陪伴公民走出台灣及台中民主之路

    支持罷免的民眾和立委何欣純及中八罷團領銜人廖芝晏合影。（記者歐素美攝）

    支持罷免的民眾和立委何欣純及中八罷團領銜人廖芝晏合影。（記者歐素美攝）

    2025/08/18 09:49

    〔記者歐素美／台中報導〕立委何欣純率民進黨台中市議會黨團等黨公職，展開台中環形山海屯民主大車掃，今天上午9點從東勢區東聖宮出發，將一連5天到罷免國民黨立委的第二、三、八選區車隊掃街拜票，呼籲民眾823出來投下同意罷免票。何欣純表示，最後5天的黃金周，每一分每一秒都非常寶貴，希望用盡每一分力量，呼籲台中市民於823行使公民權，投下同意罷免票，一起走出台灣的、台中的民主之路

    今天上午9點，立委何欣純、民進黨台中市議會黨團總召王立任、議員周永鴻、張玉嬿、謝志忠、張芬郁、江肇國及中八選區罷團「一罷擊臣」領銜人廖芝晏等，一起到東勢東聖宮上香祈福，隨即展開山城地區的大車掃。

    台中環形山海屯民主大車掃活動，將從今天起一連舉行5天，至投票前的8月22日。將走遍東勢、新社、石岡、豐原、后里、神岡、潭子、大雅、沙鹿、龍井、大肚、烏日及霧峰，宣傳罷免台中市第八選區國民黨立法院副院長江啟臣、第三選區立委楊瓊瓔及第二選區立委顏寬恒。

    何欣純表示，民進黨台中市議會黨團在總召王立任號召下，前幾天是聯合掃市場，823之前的黃金周，剩下最後5天，每一分每一秒都非常寶貴，希望用盡每一分力量，能夠來呼籲台中市民出來投票，823是行使公民權的日子，希望大家踴躍出來罷免投同意。

    何欣純強調，公民運動是台灣民主根基，非常感謝公民團體一年多來這麼辛苦，最一哩路，我們一起相伴相挺，一起走出台灣的、台中的民主之路，才舉辦民主大車掃。

    「台中環形山海屯民主大車掃」18日從東勢東聖宮出發。（記者歐素美攝）

    「台中環形山海屯民主大車掃」18日從東勢東聖宮出發。（記者歐素美攝）

