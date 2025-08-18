周春米：恆春建城150年迎來核三重啟公投 是捉弄更是糟蹋

屏東縣長周春米。（記者羅欣貞攝）

2025/08/18 09:28

〔記者羅欣貞／屏東報導〕本週六（23日）是核三重啟公投投票日，屏東縣長周春米透過臉書表示，今年是恆春建城150週年，卻要迎來核三重啟的公投，「這不是禮物，這是捉弄，更是糟蹋！」

周春米表示，這個週末，天氣終於放晴了，縣府的一些活動，也順利舉行了，謝謝老天，也謝謝大家！只是，不可否認的，心情還是一片陰霾，無法隱蔽的陰霾！

今年是恆春建城150週年，但是就在8月23日，這個150年的古城，卻要迎來核三重啟的公投，這不是禮物，這是捉弄，更是糟蹋！

周春米指出，核三廠的二號機，在今年5月17日停機，自那時起，台灣不再使用核電；但卻在停機的4天前，立法院核管法第六條修正，然後也在5月20日通過核三重啟的公投案！一切竟是來得如此突然！核三運轉40年了，好不容易安全下莊了，為什麽又要重新來過？台灣社會對話多年的非核家園，為什麽會在一夕之間就被推翻？

周春米表示，公投主文的「確認無安全疑慮」，這個條件成就了嗎？有調查報告嗎？沒有這樣的安全報告，就要全國的老百姓來決定設在屏東的核三，要不要重啟？住在屏東的我們，縱使舉雙手雙腳，也沒任何改變的能耐！

「核三40年前設廠時，我們沒辦法說不；40年後停機時，我們還是一樣被逼迫！核三40年了，屏東人沒有虧欠台灣社會了！」

周春米強調，屏東是農漁大縣，也是觀光大縣，農漁是我們的根，觀光是我們的本，我們沒法承受任何核電不安全所帶來的風險，核三安全下莊，「也請大家還給我們屏東人最謙卑的願望！」

