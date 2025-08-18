為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    周春米：恆春建城150年迎來核三重啟公投 是捉弄更是糟蹋

    屏東縣長周春米。（記者羅欣貞攝）

    屏東縣長周春米。（記者羅欣貞攝）

    2025/08/18 09:28

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕本週六（23日）是核三重啟公投投票日，屏東縣長周春米透過臉書表示，今年是恆春建城150週年，卻要迎來核三重啟的公投，「這不是禮物，這是捉弄，更是糟蹋！」

    周春米表示，這個週末，天氣終於放晴了，縣府的一些活動，也順利舉行了，謝謝老天，也謝謝大家！只是，不可否認的，心情還是一片陰霾，無法隱蔽的陰霾！

    今年是恆春建城150週年，但是就在8月23日，這個150年的古城，卻要迎來核三重啟的公投，這不是禮物，這是捉弄，更是糟蹋！

    周春米指出，核三廠的二號機，在今年5月17日停機，自那時起，台灣不再使用核電；但卻在停機的4天前，立法院核管法第六條修正，然後也在5月20日通過核三重啟的公投案！一切竟是來得如此突然！核三運轉40年了，好不容易安全下莊了，為什麽又要重新來過？台灣社會對話多年的非核家園，為什麽會在一夕之間就被推翻？

    周春米表示，公投主文的「確認無安全疑慮」，這個條件成就了嗎？有調查報告嗎？沒有這樣的安全報告，就要全國的老百姓來決定設在屏東的核三，要不要重啟？住在屏東的我們，縱使舉雙手雙腳，也沒任何改變的能耐！

    「核三40年前設廠時，我們沒辦法說不；40年後停機時，我們還是一樣被逼迫！核三40年了，屏東人沒有虧欠台灣社會了！」

    周春米強調，屏東是農漁大縣，也是觀光大縣，農漁是我們的根，觀光是我們的本，我們沒法承受任何核電不安全所帶來的風險，核三安全下莊，「也請大家還給我們屏東人最謙卑的願望！」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播