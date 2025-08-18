為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    聲量政治對上組織鐵網！ 吳靜怡：黃國昌與李四川新北前哨戰開打

    吳靜怡分析，黃國昌擁抱地方勢力，要趁著國民黨黨內沒有明確的黨主席，自己先把新北市長選戰定錨，創造藍白合作「沒有我不行」的政治籌碼。（資料照）

    2025/08/18 09:37

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨主席黃國昌日前宣布參選2026年新北市長後，國民黨是否與之合作，或是推派自身人選，成為外界觀察焦點。政治評論員吳靜怡（Grace Woo）今（18日）在臉書發文指出，黃國昌與李四川周末已經打起前哨戰，由黃國昌的「聲量政治」對上李四川的組織鐵網。

    吳靜怡提到，2026新北市長之戰提早開打，黃國昌與李四川，一個靠腹肌打「聲量政治」搶曝光，一個憑著「組織肌肉」穩盤勢。黃國昌將自己形象強化成「親民、強悍、自律」的政治符號，並在影片中與盧秀燕、許淑華合體，影片內沒有侯友宜，反而是黃國昌站在羅明才身邊，合照中還出現黃國昌牽起顏寬恒的手。

    吳靜怡分析，種種行為象徵黃國昌擁抱地方勢力，黃的戰術很清楚，趁著國民黨黨內沒有明確的黨主席，自己先把新北市長選戰定錨，創造藍白合作「沒有我不行」的政治籌碼。至於李四川，吳靜怡表示李四川在塑造一個「我天天都在新北」的形象，16日陪羅明才掃街展現典型的「宮廟、里長、基層組織」鐵網，這種「組織肌肉」，短時間內沒有華麗聲量，但卻能在投票日當天兌現成真實選票，李四川的存在對黃國昌是一種壓力。

    最後吳靜怡也提到，國民黨是不是缺乏人選，大家才會「定於一尊」盧秀燕？黃國昌選擇合體的對象是盧秀燕，若盧秀燕最後並不參選黨主席，甚至不願背負2028的國民黨接班責任，那麼黃國昌的「腹肌」再硬，盧昌合體都可能只是空歡喜一場。

    吳靜怡表示，李四川在塑造一個「我天天都在新北」的形象，16日陪羅明才掃街展現典型的「宮廟、里長、基層組織」鐵網。（資料照）

