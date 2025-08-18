屏東反核三重啟！知名環團黑貓姊民謠訴心聲：阮驚驚！

知名環團黑貓姊創作民謠反核三重啟，地方老少支持。（記者蔡宗憲攝）

2025/08/18 08:58

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕週末就是核三延役公投日，但這項全國「針對」屏東的公投案，引發地方不少討論，恆春半島資深環團人士，知名民謠傳藝師楊美雲（黑貓姊）更以一首新作民謠《核三重起阮驚驚》表達對核三廠重啟的強烈反對，喚起屏東人對環境與後代子孫的深切憂慮。

民謠中「核三重起阮驚驚，地動來輻射爆愛無命，土地污染目箍紅，子孫受害生活空」，字字句句訴說核災風險與土地污染的恐懼，呼籲守護恆春半島的自然與未來。黑貓姊長期投身環境保護，尤以後灣陸蟹保育聞名，她痛心表示，核三廠已運轉40年，理應安全除役，重啟不僅違背非核家園共識，更是對屏東人的「糟蹋」。

今年適逢恆春建城150周年，卻在8月23日迎來核三重啟公投，屏東縣長周春米直言「這不是禮物，這是捉弄，更是糟蹋！」立法院於停機前四天修訂《核子反應器設施管制法》，並於5月20日通過核三重啟公投案，讓屏東人措手不及。周春米質疑，公投主文「確認無安全疑慮」缺乏嚴謹調查報告，卻要全國決定屏東的命運，對在地居民極不公平。

黑貓姊的民謠不僅是藝術創作，更是反核立場的吶喊。她指出，核三廠位於恆春斷層帶，設備老舊，核廢料處置問題未解，重啟將帶來不可逆的環境風險。屏東以農漁業與觀光為命脈，任何核安事故都可能摧毀在地經濟與生態。黑貓姊強調，40年來屏東人與核三共存，承擔無形風險與壓力，如今好不容易迎來除役，卻又被重啟公投推向未知的深淵。

知名環團黑貓姊創作民謠反核三重啟。（記者蔡宗憲攝）

