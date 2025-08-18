退將參與中共統戰活動要砍月退俸 已有臧幼俠前例

國民黨前黃復興黨部主委、退役少將臧幼俠。（資料照）

2025/08/18 08:07

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共9月3日將舉辦「抗戰勝利80周年」大閱兵，陸委會上週宣布，曾任少將以上人員不得參與「九三閱兵」，如有違反者，將依兩岸條例處以罰鍰、停止或剝奪退休俸。據了解，兩岸條例2019年修法後，已有1件退將因參與中共統戰活動、聆聽中共國歌而被開罰案例。

兩岸人民關係條例增訂第9條之3條文，並修正第9條、第91條條文，於2019年7月經立法院三讀通過。修正重點在於，曾任國防、外交、大陸事務或與國家安全相關機關之政務副首長或少將以上人員，或情報機關首長，不得參與中國黨務、軍事、行政或具政治性機關、團體所舉辦的慶典或活動，而有妨害國家尊嚴之行為。

條文明定，違反者得由原服務機關視情節，自其行為時起停止領受5年之月退休給與的50％至100%，情節重大者，得剝奪其月退休給與，已支領者並應追回之，而無月退休給與者，原服務機關得處新台幣200萬元以上、1000萬元以下罰鍰。陸委會依兩岸條例相關規定，上週四宣布3項禁令，禁止中央、地方政府人員參加中共「九三閱兵」。

國民黨前黃復興黨部主委、退役少將臧幼俠8月底在香港出席統戰活動，起立聆聽中華人民共和國國歌，國防部去年決議裁罰其停止領受5年之月退給與之75%，亦即，9萬多元的月退俸只剩2萬多元可領；被開罰後，臧幼俠也委請律師提出救濟，並發聲明質疑國防部要懲處請拿出證據。

