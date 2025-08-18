美前國安會幕僚長：川普視台灣為核心利益不曾妥協

前白宮國安會幕僚長葛瑞指出，依他過去從旁觀察，美國總統川普不曾妥協核心國家利益，而台灣一直是其一。（美聯社檔案照）

2025/08/18 11:45

〔中央社〕據了解，美中貿易談了3回，中方次次要求將台灣納入對話。如今外界預期「川習」會登場時，台灣議題絕對上桌，不過，前白宮國安會幕僚長葛瑞指出，依他過去從旁觀察，美國總統川普不曾妥協核心國家利益，而台灣一直是其一。

白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）子弟兵葛瑞（Alexander Gray）8月初赴台擔任「凱達格蘭論壇：2025印太安全對話」特別演說人，今天接受中央社專訪，除了談川普（Donald Trump）對台立場，也談訪台觀察。

請繼續往下閱讀...

川普二度入主白宮以來的首場「川習」會據報已在安排中，屆時中國國家主席習近平必定會向川普強調對台立場，對於「川普將打台灣牌換取北京貿易讓步」的說法，葛瑞以近身觀察川普談判的經驗反駁。

他以參與過川普親自與世界領袖談判的經驗來看，透露川普總是進行非常開放而坦率的對話，這是大多數美國總統不會有的風格。

然而，葛瑞說，川普從來不會在一件事上妥協，那就是美國的核心國家利益。而數十年來，台灣的自主與主權都被視為美國核心利益。

「我看不出有任何理由會讓川普總統在他擔任總統數年的情況下，第一次在美國的核心利益上做出妥協。」

葛瑞在川普第一任期擔任川普副助理及白宮國安會幕僚長，也在白宮國家經濟會議（NEC）擔任總統國防工業基地特別助理。此外，他也曾擔任國安會首任大洋洲及印太安全事務主任。

葛瑞更是川普2016年勝選時的國務院過渡小組成員，負責與歐巴馬的團隊交接。離開政府後，葛瑞與前白宮國安顧問歐布萊恩（Robert O’Brien）共同成立地緣政治顧問公司「美國全球戰略」（American Global Strategies），政治媒體Politico報導，輝達公司（NVIDIA）是客戶之一。

台灣對來自美國中南部奧克拉荷馬州的葛瑞來說一點都不陌生。他除了這個月跑了一趟台灣，2022年更到國防部智庫、國防院駐點。

他強調台灣屬於美國核心利益，也憂心台灣「內部功能失調」（domestic dysfunction），在野黨使所需的國防支出增加變得非常困難。

葛瑞說，這對美國的政治辯論產生「非常負面」的影響，也讓美國主張「我們不應該為台灣打一場注定失敗的戰爭」的人，有了發聲的理由。

葛瑞表示他只能代表自己發言，「但我確實覺得，在政府內部，越來越多人擔心台灣對自身的承諾，並不像台灣希望美國對台灣的承諾那樣強烈」。台灣要求美國做得超過了台灣自己願意付出的程度。考量到美國國內的政治情況，這不是一個可持續的長期狀態。

他說，這也是他在台北演說時傳遞的重點，如果美國沒有看到台灣非常大幅度地增加軍費，即使台灣朝著正確的方向前進，美國人也會對台灣的國防承諾失去信心。

即使白宮7月中「強烈敦促」眾議院充分考慮援台10億美元（約新台幣300億元）的撥款請求，讓台灣具備可靠的自衛能力。葛瑞提醒，不需忽視提交給國會的內容，但應該聽聽川普直接講的話和他的公開評論。

「他（川普）關心的是台灣在國防上花的錢夠不夠；他關心的是台灣的國防支出是不是花在正確的地方；他關心的是台灣是否真正做到『全社會韌性』。」

葛瑞指出，川普身邊的人經常會提到以色列和烏克蘭，作為台灣應該效法的例子。他以面臨生存威脅的烏克蘭為例，指2014到2022年之間，烏克蘭在建構韌性方面，深入社會肌理，並做好抵抗準備。

他觀察，許多美國人，不論是不是在川普身邊，都擔心台灣沒有做到同樣程度的準備。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法