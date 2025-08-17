核三已功成身退！台大教授籲停止南電北送：別被自私政客矇騙

鄭秀玲表態反對核三廠延役。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨主推的核三延役公投將於本週六（23日）舉行投票，前立委、台大經濟系兼任教授鄭秀玲17日向媒體投書，表態反對讓老舊的核三廠延役，呼籲大家823公投投下不同意票，停止南電北送，北部要用電就自己想辦法發電。

核三已功成身退，呼籲停止南電北送

鄭秀玲表示，全體國人要向核三廠附近的屏東居民致上十二萬分的感謝，「過去40年來，您們和核三廠共處，雖然經過火災、排氣管爆裂及幅射污水外洩及等十大意外事件，幸好都驚險渡過難關。因為有您們無私的奉獻，長期以來才有北電南送的畸型電力結構。根據台電2024年年報統計，北部地區的夏季尖峰用電量需求大於供給，因此32.25%用電量（即4956千度電）有賴中電北送。而中部地區尖峰時段不足的電力，則有20.73% （約2479千度電）係由南部地區補足。由此可見，中南部供應北部用電已不是短暫的救急，而是已被重度倚賴了。」

北部用電自己發電

鄭秀玲接著說：「8/23由民眾黨提案的核三延役公投主文是『您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉？』，其實有其詭詐之處，即使公投結果同意方勝出，仍需要主管機關同意確認無安全疑慮後，才可繼續運轉。民眾黨主席黃國昌日前已對外宣佈要參選新北市長，他有強烈動機推動此花費納稅人超過十億元舉辦的公投，一來可繼續南電北送，二來藍白繼續合作操兵，三來他可繼續指摘賴政府能源政策失敗，何樂不為。黃國昌偕同雙北首長及北部藍白立委們厚顏至全台推動核三延役，可曾深自反省您們是否認真尋求北部用量自己供電的解決之道呢？」

「雙北夏天日照時數不輸中南部，卻從未認真推動太陽光電。中央氣象署月平均日照時數資料顯示，台北地區過去30年（1991–2020年）8月的平均日照時數為183小時，高於同期的台中162小時、台南的175小時和屏東的182小時。北部尖峰用電時刻是7、8月，但歴任及現任雙北市長並未認真推動太陽光電。2023年全台太陽光電的裝置容量為1167.24萬瓩，台北市只占了0.64％，新北市只占了1.37％，合計不到2％。反觀台南市有20.26％、彰化縣14.39％、雲林縣11.47％、屏東縣10.19％、高雄市10.23％。」

「雙北應更積極合作推動公共運輸系統，降低能源需求；更積極推動危老建物都更，新建大樓需強制規定屋頂設置太陽能板，自己用電自己發。蔡政府已完成班班有冷氣，中南部之各級學校都已有綠電。雙北的各級學校及政府機關等亦應積極裝設太陽能板，以便自己用電自己發。」

核三延役代價高，風險大

鄭秀玲直言，「核三延役的成本極高，重啟老舊核電的經濟代價很高，以美國加州魔鬼谷核電廠（Diablo Canyon Power Plant）為例，它是跟核三廠非常相似的機組，一樣是西屋電氣蓋的，一樣是壓水式反應爐，業者估算延役5年的總成本是新台幣2500億元到3900億元，花幾千億的預算去賭一座選址錯誤且高風險的40年老舊核電廠，值得嗎？」

「再來，核三除役再延役的風險極大，萬一碰到大地震或大海嘯，核三老舊零件或設備經不起巨裂衝擊而故障或損壞，將帶來致命的爆炸，直接攸關南台灣（屏東、高雄、台南及嘉義等）584 萬人的生命及財產安全。若更嚴重恐將擴及到中台灣（台中、南投、彰化等）近474 萬人的不利影響，將全台45%的人口陷於極大風險中。」

「此外，一旦老舊核三延役稍有不慎恐易造成重大災情，更將影響高雄和南科的十座台積電先進廠房的正常營運及南台灣數以千計的中小企業及其蓬勃發展的國際級演唱產業也將嗄然停擺。全台灣更可能像日本福島一樣，所有核災食品將無法出口。」

最後鄭秀玲疾呼：「總之，這些人命、財產及產業的有形、無形的巨大損失將難以估計。因此，吾人呼籲不予同意核三延役，才能確保全民安全。大家一起來守護這個小小多山的國家，不要被自私的政客所矇騙。」

